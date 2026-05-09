El campeón, el Inter, sigue imparable y derrota al Lazio con una amplia victoria

Tras ganar 2-0 al Parma y asegurar el título, el Inter sigue triunfando en la Serie A. El Lazio, con Taylor en el banquillo y Noslin de titular, cayó 0-3.

En el minuto 6, Lautaro Martínez marcó su decimosexto gol en la Serie A y puso el 0-1. Tras un largo saque de banda de Yann Aurel Bisseck, Marcus Thuram cabeceó y el argentino definió con clase.

La Lazio apenas inquietó en la primera parte, ya que el Inter dominó el encuentro y controló el balón.

Justo antes del descanso, Petar Sucic, asistido por Martínez, colocó el balón en la escuadra izquierda para el 0-2 con el que se llegó al descanso.

Poco después del descanso, Bisseck tuvo el 0-3 en sus botas. El argentino dejó solo al central alemán, que no pudo superar al portero Edoardo Motta. Poco después, Alessio Romagnoli pisó la pantorrilla de Angle-Yoan Bonny y, tras la revisión del VAR, fue expulsado con roja directa.

A veinte minutos del final, Noslin intentó recortar tras una combinación con Boulaye Dia y un regate a Carlos Augusto, pero su remate fue bloqueado por Luis Henrique.

Poco después, una pérdida de balón de Lazio dejó el balón en los pies de Henrikh Mkhitaryan, que lo envió alto y fuerte al ángulo superior: 0-3 definitivo.