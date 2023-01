El Cádiz explota: "Menos Supercopas en Arabia y más arreglar el VAR"

Tremendo error del asistente y aún peor del árbitro encargado del VAR en el Cádiz-Elche

Tan inexplicable como escandaloso. El Cádiz sufrió el error más grave de la historia del VAR, desde que la tecnología se instaló en la Liga. Sucedió ante el Elche, donde el árbitro dio validez a un tanto que no debió subir al marcador en ningún momento, ya que se produjo antes un fuera de juego clarísimo, de libro, de un jugador del Elche, que no fue detectado ni señalado por el asistente del árbitro principal, del Cerro Grande, ni tampoco por Iglesias Villanueva, que estaba en la sala VOR.

Del Cerro pidió perdón al entrenador del Cádiz

El técnico del Cádiz, Sergio González, comentó que Del Cerro Grande, árbitro del partido, le pidió perdón después del partido por un error tan grosero en contra de su equipo: "El VAR si algo tiene de justicia en en los fueras de juego. Al final he hablado con Del Cerro y me ha pedido disculpas porque sabe que es un error grave. La sensación es que han chequeado la posible falta a Diarra pero no el fuera de juego de Ponce", comentó.

"Menos Supercopas en Arabia y más arreglar el VAR"

La realidad es que el gol del Elche no debió subir al marcador jamás, que el Cádiz está que trina con el arbitraje y que el cuadro cadista considera que le han quitado dos puntos en su lucha por la salvación. Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, se mostró indignado después del partido en declaraciones a 'Canal Sur' tras el choque: "El señor Rubiales nos debe unos pocos de puntos. Menos supercopas en Arabia y más arreglar el VAR", dijo.

"Que nos devuelvan los dos puntos robados"

Más tarde, en la Cadena SER, Vizcaíno comentó: "Estoy esperando a que me devuelvan los dos puntos que nos han robado. Es una jugada sin ningún tipo de discusión, pero nos vamos a quedar igualmente sin nuestros dos puntos. Si descendemos por dos puntos, luego se cantará 'Vizcaíno dimisión' y nadie se acordará de esto" explicó.

La jugada, un error tremendo

El VAR no detectó el fuera de juego del delantero del Elche, Ezequiel Ponce, en el inicio de la jugada que él mismo culminó después con un cabezazo para hacer el gol del empate en el minuto 81. La acción no se señaló en directo por el asistente, que se "tragó" el fuera de juego. El error se volvió aún más bestial cuando el árbitro responsable del VAR, Iglesias Villanueva, cometió una negligencia en la revisión del tanto del Elche al no advertir de la existencia de fuera de juego que hubiese supuesto la anulación del tanto y que habría dejado al Cádiz con dos puntos más.