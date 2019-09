El repóquer de lujo que tiene Valverde para sacar al Barça de la crisis

Con la vuelta de Dembélé el entrenador del Barça cuenta con cinco grandísimos futbolistas para solo tres puestos en el ataque. Bendito problema.

Ernesto Valverde es un técnico más que experimentado y seguro que sabrá manejar la situación, pero lo cierto es que tendrá ante sí una difícil papeleta.

Con las reapariciones de Luis Suárez (ante el ) y Messi (ante el Dortmund), más la participación de Griezmann (ha jugado todos los partidos) y la especial irrupción de Ansu Fati , se une ahora la vuelta de Dembélé quien se ha recuperado de su lesión y ha vuelta a la lista .

La vuelta del francés, en su momento el fichaje más caro en la historia del , hace que Valverde se las vea y se las desee no solo para formar un tridente ofensivo sino para ver cuáles serán los cambios en los próximos partidos. El , primer examen.

Messi, Suárez y Griezmann cuentan con ventaja

Lo cierto es que aunque ya jugaron juntos unos minutos en el empate ante el Dortmund en el estreno en Champions y se espera que sea el trío ofensivo de Valverde para medirse al Villarreal. Messi es insustituible, Suárez es el único nueve puro del equipo y marcó dos goles al Valencia en su reaparición y Griezmann ha sido el fichaje más caro de esta temporada y lleva siendo titular desde el arranque de la campaña.

Ansu Fati, on fire y con doble alegría

Es el hombre de moda en el fútbol español, y se encuentra feliz tras haber recibido la nacionalidad española que le permitirá participar en el Mundial Sub-17 . Salido de la cantera culé hizo historia al debutar en Champions convirtiéndose en el azulgrana más joven en hacerlo. A sus escasos 16 años ya sabe lo que es marcar con la camiseta culé y tirar del carro del equipo. Su recital ante el Valencia no pasó desapercibido para Valverde que volvió a darle la titularidad en Champions. Por ello habrá que ver si le deja en el banquillo o le mantiene en el once.

Dembélé, el último en llegar

Pese a un inicio de temporada bastante malo donde no solo una nueva lesión le puso en el disparadero, si no también sus actos de indisciplina (marcharse sin permiso tras lesionarse en Bilbao o llegar tarde sistemáticamente a los entrenamientos), lo cierto es que tiene calidad sobrada como para ocupar cualquiera de las bandas del ataque. El Barça no estuvo muy fino en Dortmund y se le vieron las carencias en ataque pese al gran potencial ofensivo por lo que el galo podría tener su oportunidad aunque lo normal es que en todo caso saliera desde el banquillo.

Carles Pérez

Se ha quedado fuera de la lista ante el Villarreal, pero eso no significa que Valverde no cuente con él. Ya ha debutado con los mayores tras una pretemporada exquisita e incluso dejó su sello de calidad ante el . Cierto es que Fati le ha restado minutos, pero el de Granollers cuenta y mucho para su técnico, ávido de dar oportunidades a la cantera.

Por todo ello habrá que ver cómo resuelve Valverde esta patata caliente, esa que a todos los entrenadores les gusta tener, cuando tienen mucho y bueno donde elegir.