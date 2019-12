El Barcelona se plantea vender pero no comprar en enero

El club espera ofertas a la altura por Todibo y Vidal mientras asume que no fichará en el mercado de invierno tras las últimas experiencias.

El tiene cada vez más claro que no fichará en invierno y que sus moviemientos durante el mes de enero serán solo de salida si se sigue el plan establecido. Las malas experiencias del último año, con las llegadas de Jeyson Murillo y Kevin-Prince Boateng, que pasaron unos meses completamente intrascendentes en el Camp Nou, desaconsejan la incorporación de nuevos futbolistas aunque haya bajas.

La única segura es la de Carles Aleñá, cuya cesión al está pendiente de hacerse oficial, pero el excedente de efectivos en la zona ancha, además de la presencia de Riqui Puig en el filial -aunque está por ver si no sale cedido también en invierno- son suficientes según el cuerpo técnico barcelonista para encarar la segunda mitad de la temporada. Lo que no sucederá es ver al Barcelona debilitarse voluntariamente con la salida de varios centrocampistas.

En primer lugar porque Ivan Rakitic ya ha dicho por activa y por pasiva que no quiere irse, por lo menos no todavía, y solo Arturo Vidal ha dejado entrever cierto malestar por la falta de oportunidades en el once titular, que solo ha pisado en cinco ocasiones esta temporada, acumula menos minutos incluso que el croata y está por la labor de salir a pesar de que la última palabra la tiene el Barcelona, que no le dejará salir a menos que la oferta sea casi irrechazable.

Es decir, el Barcelona solo estudiaría la salida del chileno a cambio de un traspaso cuantioso o de una cesión con obligación de compra a final de temporada en unos términos igualmente favorables. Es un caso similar, salvando algunos matices, al de Jean-Clair Todibo, un futbolista de enorme potencial pero que no ha convencido en los entrenamientos, a diferencia de un Ronald Araujo que sí se ha ganado la confianza de Valverde.

Según Mundo Deportivo el francés saldrá a poco que alguien ponga 25 millones de euros sobre la mesa pero es poco probable que el Milán, que planteaba una cesión remunerada hace unos días, o el alcancen estas cifras aunque haya una cláusula de repesca por parte del club azulgrana. En todo caso habrá movimientos en el Camp Nou durante el mercado de invierno. Pero, salvo sorpresa, serán todos de salida.