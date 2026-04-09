El Ajax sorprende con un comunicado inesperado sobre el futuro de Jorthy Mokio

Jorthy Mokio renovará su contrato con el Ajax, según anunció sorpresivamente el club. El centrocampista se convenció tras hablar con Jordi Cruijff.

Durante mucho tiempo pareció que Mokio dejaría el Ajax, pues clubes como el Manchester United seguían de cerca al belga.

Su anterior contrato, vigente hasta mediados de 2027, obligaba al club a venderlo este verano; ahora

eso ya no es necesario. El belga de dieciocho años firmará un nuevo acuerdo hasta 2031 en el Johan Cruijff ArenA.

El jugador y su entorno se han convencido tras hablar con el recién nombrado director técnico, Cruijff, y cree que quedarse es lo mejor para su crecimiento.

Llegó en invierno de 2024 desde el KAA Gent sin coste y, con una sola internacionalidad, escogió al Ajax frente al PSV.

Esta temporada ha jugado 21 partidos en la VriendenLoterij Eredivisie, ha marcado dos goles y ha dado una asistencia, uno de ellos en el Clásico (2-0).



