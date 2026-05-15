«El Ajax llega a un acuerdo verbal con el nuevo entrenador»

La llegada de Míchel al Ajax está más cerca. El periodista Matteo Moretto, de Marca, informó el viernes en X que el club de Ámsterdam alcanzó un acuerdo verbal con el técnico de 50 años del Girona.

Falta fijar la firma en el Johan Cruijff ArenA, prevista para después de que el Girona, actualmente 15.º, juegue sus dos últimos partidos de LaLiga.

El director técnico Jordi Cruijff admira a Míchel, en el Girona desde 2021. El Bayer Leverkusen también lo pretendía, pero ahora el Ajax parte con ventaja.

Henk Spaan lo anticipó esta semana en Het Parool: «El viernes por la noche recibí una llamada. En resumen: Míchel ya llegó a un acuerdo con el Ajax hace una semana». Aunque añade: «Por supuesto, no pude verificarlo».

Míchel, que jugó diecisiete temporadas en el Rayo Vallecano y luego lo dirigió, ha ascendido a LaLiga con ese club, con el Huesca en 2020 y con el Girona en 2022. La temporada pasada llevó al Girona a la Champions League.

Esta temporada lucha por evitar el descenso: está a un punto de la zona de peligro. El domingo recibe al Atlético de Madrid y una semana más tarde visita al Elche.

Míchel sucedería a Óscar García, quien reemplazó a Fred Grim en marzo. El Ajax inició la temporada con John Heitinga, pero lo destituyó tras unos meses decepcionantes.