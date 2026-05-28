El Ajax fracasa definitivamente en su intento de retener al «mayor talento»

Lucas Jetten, lateral izquierdo de 18 años procedente del Ajax, firma con el SC Cambuur, recién ascendido de Leeuwarden, un contrato de tres años con opción a uno más.

El director técnico, Lars Lambooij, afirma en la web del club: «Llevábamos tiempo siguiéndolo y, cuando vimos que su fichaje era posible, actuamos rápido».

«Con Lucas incorporamos a un jugador con mucho talento, que no en vano fue nombrado hace año y medio el mayor talento de la cantera del Ajax. No solo sabe defender bien, sino que también tiene dotes técnicas y se siente cómodo con el balón. A eso lo combina con una gran capacidad de carrera y energía en su juego. Estamos muy contentos de haberlo convencido con nuestros planes», añade el satisfecho director técnico del club recién ascendido.

Llegó gratis tras fracasar su renovación con el Ajax, tal como reveló el Algemeen Dagblad. El lateral —pariente del primer ministro Rob Jetten— negoció sin éxito la prórroga de su contrato, que expiraba este verano.

El internacional juvenil disputó 62 partidos con el Jong Ajax, aunque nunca debutó con el primer equipo. La temporada pasada fue convocado en dos ocasiones.

Dentro del club, el sudafricano era considerado un gran talento y en 2024 recibió el Trofeo Abdelhak Nouri al mejor jugador de la cantera.

El defensa, de 1,70 m, sucedió a Jorrel Hato, ganador del año anterior. Al año siguiente, Sean Steur fue el afortunado ganador.