«El Ajax apuesta por un gran nombre como nuevo portero»

Jordi Cruyff busca un portero para el Ajax. Tras relacionar a Marc-André ter Stegen y Mark Flekken con el club, ahora aparece un nuevo nombre en la prensa española.

Tras la confirmación de Míchel como entrenador, se le ha tendido la alfombra roja a Ter Stegen. Aunque el alemán, en parte por una lesión, jugó poco en el Girona, podría seguir al técnico a la Eredivisie.

«Ter Stegen puede empezar de cero en el Ajax», escribe el diario español Sport. «El camino parece trazado; solo falta saber si el alemán acepta el salto».

«Míchel sería uno de los mayores defensores de la llegada de Ter Stegen al Ajax», se lee más adelante. «Conoce al futbolista y sabe lo que puede aportar al equipo. Además, comprende el valor que el portero puede tener en la reconstrucción del vestuario».

Sport añade que Cruijff también sigue a Yann Sommer, guardameta de 37 años que quedará libre este verano.

Su contrato con el Inter vence este mes y no lo renovará, lo que Cruyff quiere aprovechar.

Con títulos de liga en el Bayern de Múnich y el Inter, más una final de la Liga de Campeones, Sommer aportaría la experiencia que tanto necesita el Ajax.