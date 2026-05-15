El Ajax apuesta por el regreso de su estrella

El Ajax vive un verano movido: varios jugadores pueden marcharse y el club sueña con el regreso de Edson Álvarez. El posible descenso del West Ham podría facilitar su fichaje.

Desde la salida de Jordan Henderson, el club busca un ‘6’ y el mexicano es el candidato que más se repite.

El mexicano sigue gozando de gran prestigio en el club, que ya intentó repatriarlo en verano de 2025 y en invierno de 2026, sin éxito.

El centrocampista, que aún tiene contrato con el West Ham hasta 2028, está cedido esta temporada al Fenerbaçe.

A dos jornadas del final, elWest Ham está en una situación delicada en la Premier League: debe recortar dos puntos al Tottenham Hotspur o descenderá a la Championship.

Además, se espera una amplia reestructuración de la plantilla: se negociará la renovación de Sean Steur, ya se ha asegurado la continuidad de Jorthy Mokio, y el futuro de otros mediocampistas parece incierto.

Kian Fitz-Jim no entraría en los planes del cuerpo técnico para la próxima temporada. Branco van den Boomen y Sivert Mannsverk tampoco seguirían en Ámsterdam. El Ajax busca así liberar espacio en la plantilla.

Además, Jordi Cruijff busca refuerzos para el ataque, pues el club considera la posible salida de Mika Godts, quien interesa a varios equipos, y ya analiza candidatos para la banda izquierda.