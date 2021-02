"El 70 por ciento de la población de Chile es de Colo Colo"

El defensa uruguayo Maximiliano Falcón habló sobre la actualidad del Cacique y aseguró que le gustaría "ganar algo" con el equipo de Quinteros.

El defensa uruguayo Maximiliano Falcón se convirtió en uno de los jugadores más importantes en el plantel de Colo Colo. El "Peluca" arribó proveniente de Rentistas y de inmediato se ganó la camiseta de titular gracias a sus buenas actuaciones en la zaga del Cacique, las que coincidieron con los resultados positivos de los albos en la recta final del Campeonato Nacional 2020 que les permitió zafar del descenso.

Por lo mismo, al ser consultado sobre la actualidad del equipo que dirige Gustavo Quinteros, el charrúa no lo dudó: "Ahora que nos salvamos de este mal momento, me gustaría ganar algo con Colo Colo y después obviamente pegar un salto a una liga mejor. Estoy preparado para lo que venga, espero sea lo mejor para mi carrera", dijo el también ex Nacional.

Por otra parte, el nacido en Paysandú tuvo palabras para la fanaticada de la tienda de Macul. Esto, tras el apoyo brindado en el partido de definición ante Universidad de Concepción, en el Fiscal de Talca.

"Teníamos tres horas de viaje a donde íbamos a jugar y demoramos cinco. Cada uno o dos kilómetros había 200 o 300 personas, y eso que hay lugares de acá que están en cuarentena obligatoria", reconoció en diálogo con el programa Locos por el Fútbol de Radio Del Sol.

Y sentenció: "Por la calle es una locura: voy al shopping y me piden 70 u 80 fotos, no me imaginaba que era así. Es el cuadro más grande de Chile y el 70 por ciento de la población creo que es de Colo Colo", cerró. Cabe recordar que el charrúa tiene contrato hasta 2023 con el Popular y, en caso de completar el 50% de los partidos, se renueva automáticamente un año más.