Efecto Scaloni: Coruña, la ciudad gallega que será argentina por un día

La etapa del entrenador de la Albiceleste en Riazor dejó un fuego que se mantiene todavía encendido.

No fueron pocos los coruñeses que, en la previa del Mundial, eligieron alentar a la Argentina por encima de España. ¿Sorpresa? Sí, pero no tanta como se piensa. La razón, como puede suceder en otros rincones del planeta, no fue Lionel Messi, sino que fue otro Lionel, el ahora entrenador albiceleste que es considerado una leyenda del Deportivo. Así como se lee, el amor que Scaloni le expresa al deportivismo y que el deportivismo le devuelve borra esas fronteras de la geografía y logrará este domingo un hecho mágico: Coruña será argentina por un día.

El deportivista estará alentando al técnico argentino en la final frente a Francia, como ya lo viene apoyando desde que comenzó la Copa del Mundo. Scaloni, por su lado, nunca ocultó su amor por el Dépor. De hecho, en su cuenta de Twitter, sigue manteniendo en su perfil una imagen de su ciclo en Galicia.

Es más, a mitad de año, cuando el Deportivo se jugó el ascenso a Segunda en la final contra el Albacete, el exlateral del club blanquiazul viajó especialmente hasta Riazor para ser una aficionado más. Y así lo retrató aquel día en sus redes sociales: “Esto es el Dépor, no importa la división, importa el sentimiento, vamos Deportivo”.

Una promesa que es también una cuenta pendiente

Luego de la victoria contra Australia, correspondiente a los octavos de final del Mundial, el propio Scaloni volvió a afirmar en el “Partidazo de Cope” que un día será entrenador del Deportivo: “Estoy seguro de que será así. Lo tengo clarísimo. Fue mi segunda casa y ahí fue donde me hice futbolista. Sin el Dépor, no hubiese sido ni un 10% de lo que soy. Vamos a volver, estoy convencido”.

Su etapa como jugador del Deportivo

Defendió los colores del club gallego desde 1998 hasta 2005, jugando 301 partidos. Allí, ganó una Liga, dos Supercopas de España y una Copa del Rey, siendo protagonista de los años más dorados de la institución.