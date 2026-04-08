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Duro doble golpe para el Barcelona ante el Atlético de Madrid

Barcelona vs Atlético Madrid
Barcelona
Atlético Madrid
Liga de Campeones
P. Cubarsi
J. Alvarez
España
Argentina

Las desgracias nunca vienen solas

El Barcelona sufrió un doble golpe en la primera parte del partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid: perdió a un defensa y encajó un gol decisivo en pocos minutos.

Todo empezó con la intervención del VAR: el árbitro revisó un choque entre Kubarsi y Giovanni Simeone, anuló la amarilla al defensa y le mostró directamente la roja, dejando al Barça con diez.

Aprovechando la superioridad numérica, Julián Álvarez marcó de falta directa en el 44’, colocando el balón en la escuadra y confirmando la ventaja colchonera.

En pocos minutos, el Barcelona quedó con diez hombres y abajo en el marcador, una desventaja clave antes del descanso.

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