Cómo ver el Getafe vs Atlético de Madrid con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 13 22 nov 2026 - 15:00 Coliseum

El Atlético de Madrid visita el Coliseum de Getafe para disputar un partido de LaLiga con mucho en juego en ambos extremos de la clasificación. El equipo de Diego Simeone ocupa la tercera posición y buscará recuperarse tras perder sus dos últimos encuentros.

El Getafe de Pepe Bordalas lucha por alejarse del 15.º puesto. Sus resultados recientes han sido irregulares, con tres derrotas en sus últimos cinco partidos, pero ha demostrado que puede hacer daño en casa a los equipos de arriba.

El Atlético llega con problemas por resolver. Ademola Lookman está de baja tras sufrir un esguince de rodilla de grado alto durante su concentración con Nigeria, un diagnóstico más grave del que comunicó inicialmente la selección. El club madrileño confirmó el alcance de la lesión tras realizar sus propias pruebas médicas. Lookman ya ha comenzado la rehabilitación y no hay una fecha fijada para su regreso.

En el lado positivo para Simeone, Lee Kang-in llega en un excelente momento de forma y con mucha confianza. El mediapunta surcoreano revalidó recientemente en Bangkok el premio al Jugador Internacional del Año de la AFC y se convirtió en el primero en ganarlo en dos ediciones consecutivas. Se espera que sea titular y tendrá un papel central en el ataque del Atlético.

El Getafe no podrá contar con Nemanja Gudelj por sanción, mientras que Christantus Uche y Juanmi siguen de baja por lesión. Bordalas necesitará que su equipo mantenga la disciplina defensiva ante un ataque del Atlético que, pese a sus bajas actuales, sigue teniendo calidad.

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