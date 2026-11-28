Cómo ver el Fulham vs AFC Bournemouth con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 12 29 nov 2026 - 09:05 Craven Cottage

El Fulham recibe al Bournemouth en Craven Cottage, en Londres, el domingo 29 de noviembre, en un partido de la Premier League que enfrenta a un equipo que busca regularidad con otro que atraviesa una racha récord para el club.

El Bournemouth llega después de unas semanas extraordinarias a las órdenes de Marco Rose. Ha ganado 10 partidos seguidos en todas las competiciones, el último el jueves ante el Celta de Vigo en la Europa League.

La victoria por 2-1 llegó tras una remontada. El Bournemouth empezó perdiendo, se quedó sin Bafode Diakite por una tarjeta roja en la primera parte y aun así dio la vuelta al partido gracias a Alvaro Rodriguez y al suplente Rayan.

El Fulham de Alvaro Arbeloa ha sido más imprevisible. Ha empatado sus tres últimos partidos de liga, incluido un 1-1 ante el Manchester City, y ocupa el 16.º puesto de la tabla.

Arbeloa también tiene otros asuntos que atender. Esta semana dijo que el capitán Calvin Bassey no está en venta en enero y confirmó que el club trabaja en un nuevo contrato para el defensa.

El Bournemouth afronta un calendario exigente: jugará fuera de casa el domingo después de un partido entre semana en España. El Fulham ha tenido toda la semana para prepararse en casa.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre las opciones para ver el partido por televisión y en directo por streaming, además de la hora de inicio, las novedades de los equipos y su estado de forma.

La información oficial sobre la retransmisión del Fulham vs Bournemouth aún no está disponible. Añadiremos los detalles del canal de televisión y del streaming en directo en cuanto se confirmen.

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