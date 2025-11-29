Dónde ver el Washington Commanders vs Denver Broncos de NFL: transmisión en vivo, canales y hora de inicio

Los Denver Broncos se encaminan al este con la mira puesta en otro hito en lo que está resultando ser su mejor temporada en casi una década.

Fecha y hora de inicio del partido Commanders vs Broncos

Commanders y los Broncos se enfrentarán este domingo 30 de noviembre en juego de la Semana 13 de NFL a las 8:20pm ET, 5:20pm PT en el Northwest Stadium.

Fecha Domingo, 30 de noviembre de 2025 Hora de inicio 8:20 pm ET / 7:20 pm CT/ 5:20 pm PT Estadio Northwest Stadium Ubicación Summerfield, Maryland

Cómo ver Commanders vs Broncos en TV y streaming

Canal de TV nacional: NBC

Servicio de streaming: Peacock,Fubo

Con un récord de 9-2, Denver está persiguiendo su primer título de la AFC Oeste desde 2015 y llega a Washington con una racha de ocho victorias consecutivas, la segunda más larga activa en la liga detrás de los New England Patriots. En el otro extremo del espectro, los Washington Commanders están buscando respuestas con un récord de 3-8 tras haber perdido seis seguidos.

Aunque ha sido un año irregular para Bo Nix, hay una cosa que no ha cambiado: la defensa de Denver es absolutamente asfixiante. Los Broncos lideran la liga con 49 capturas, en gran parte gracias a la implacable dupla de Nik Bonitto (9.5) y Jonathon Cooper (7.5), quienes aterrorizan a los mariscales de campo semanalmente. Las ofensivas rivales están logrando solo 4.4 yardas por jugada, la marca más baja de la NFL, y completan solo el 58 por ciento de sus pases, el segundo porcentaje más bajo de la liga. Simplemente, esta defensa se ha convertido en una pesadilla.

Eso no augura bien para Marcus Mariota y un ataque de Washington desesperado por encontrar su camino. Mariota, listo para su tercera titularidad consecutiva y sexta en general mientras Jayden Daniels se recupera, tuvo una actuación difícil en la Semana 11 contra los Dolphins y espera que la semana de descanso haya reiniciado el botón. Daniels volvió a las prácticas, lo cual es alentador, pero las primeras indicaciones son que probablemente no se vestirá.

En EE. UU., el partido de Commanders vs Broncos será transmitido por FOX, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestro servicio de streaming favorito, Fubo, que actualmente ofrece una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Ver la acción de la NFL esta temporada es ahora más fácil y versátil, con una combinación de transmisiones de TV tradicionales y opciones exclusivas de streaming. Cuando se trata de conveniencia y cobertura, Fubo se destaca como una de las formas más fáciles de seguir casi todas las jugadas y touchdowns.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los aficionados sintonizar todas las redes clave que transmiten los juegos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para el Sunday Night Football, Fox para los choques de la NFC del domingo, ABC, ESPN para el Monday Night Football y la NFL Network. Eso significa que estás cubierto para casi todos los partidos de temporada regular y de playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes agregar NFL RedZone por un extra de $11 al mes y estar atento a cada drive de anotación de toda la liga los domingos.

Mientras que Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo del Thursday Night Football en 2025, los aficionados en los mercados locales del equipo aún pueden transmitir esos enfrentamientos de horario estelar a través de Fubo, lo que lo convierte en una opción flexible todo en uno. Y no solo es fútbol americano: Fubo está lleno de contenido deportivo. Desde juegos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada aficionado durante todo el año.

Lo más destacado de Commanders vs Broncos

Los momentos destacados, actualizaciones en vivo y puntuaciones del enfrentamiento de la Semana 13 entre los Commanders y los Broncos estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga, y en las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a la acción ininterrumpida de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, originales, resúmenes y más.

NFL+ es el lugar ideal para los fanáticos que quieren revivir juegos completos sin anuncios o ver los partidos locales y en horario estelar en vivo. Lo que solía ser gratuito en la antigua aplicación de la NFL ahora viene con algunos beneficios adicionales, incluyendo acceso a la NFL Network y, en el nivel Premium, al siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan básico te ofrece juegos en vivo de tu mercado y en horario estelar en tu teléfono o tableta, además de NFL Films sin anuncios y otros contenidos bajo demanda. Pero el verdadero premio es RedZone, imprescindible para los fanáticos del fantasy que quieren seguir cada jugada de anotación en toda la liga. A $15 para el Premium, es la forma más económica de conseguirlo.

Añadiendo más cambios al panorama del streaming, ESPN está incorporando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 al mes.

