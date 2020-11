Diego Reyes piensa que sobrevaloran a los jugadores mexicanos

El defensa culpó a los directivos de que no haya más aztecas en Europa.

Durante los últimos meses, distintos jugadores mexicanos han levantado la voz contra los dirigentes de la , sintiendo que la exportación podría aumentar si bajan los precios de sus cartas.

Diego Reyes fue el que esta vez se comportó crítico con los directivos, creyendo que sobrevaloran sus activos: "Al futbolista mexicano lo quieren vender muy caro, cuando la realidad es que ese no es el precio que valemos", dijo para Fox Sports.

Igualmente, señaló que la prioridad muchas ocasiones es el negocio y no lo deportivo: "El día que los directivos dejen de pensar en dinero y empiecen a pensar en el futbol mexicano, va a crecer junto a la selección. Me gustaría que le dieran más oportunidades al joven mexicano porque hay talento, que no solo los utilicen cuando les convenga", aseguró para cerrar.

En 2013, el Porto desembolsó cerca de siete millones de dólares para hacerse con los servicios de Reyes Rosales, que estuvo en equipos como Porto, , , y , para volver al futbol mexicano de la mano de Tigres.