Dick Advocaat toma medidas drásticas contra «Vandaag Inside»

Dick Advocaat se negó el lunes, durante una rueda de prensa, a hablar con la periodista de SBS6 Noa Vahle, lo que provocó un conflicto con el programa «Vandaag Inside», según reveló Wilfred Genee en la emisión de ese día.

Genee explicó que Vahle acudió a entrevistarlo, pero el técnico se negó. «Dick tenía hoy una rueda de prensa y no quiso hablar con nosotros. Noa estaba allí. ¿Quién puede decirle “no” a Noa?», preguntó el presentador.

La tensión creció la semana pasada, cuando el técnico criticó los comentarios sobre su hija en el programa, especialmente los de Johan Derksen.

Derksen, crítico con su regreso al banquillo de Curaçao, sugirió que las opiniones sobre la gravedad de la enfermedad de su hija estaban divididas e insinuó que la nostalgia había motivado su salida anterior.

La semana pasada admitió arrepentirse de haber apoyado su regreso, que perjudicó a su sustituto, Fred Rutten: «Hemos cometido grandes errores periodísticos al apoyarle, solo porque nos cae bien».

René van der Gijp reveló en el canal de YouTube del programa que Advocaat, a través de su amigo común Casper van Eijck, transmitió su malestar. Tras la emisión, el técnico se comunicó con Van Eijck, quien luego lo llamó para contárselo.

«Ya sabes cómo es Dick. Dick llama tras el programa a Casper, quien me pasa el recado: “¿Esto puede ser?”. Y yo respondo: “Sí, pero si le pides a Johan que no lo diga, él contestará: eso lo decido yo”», afirmó Van der Gijp, quien añadió que la situación de la hija de Advocaat es muy grave. «Tiene cáncer de pulmón metastásico».