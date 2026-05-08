«¡Dick Advocaat no puede hacer eso!»

En su columna para De Telegraaf, Wim Kieft habla de la situación de la selección de Curaçao. Fred Rutten irá al Mundial como técnico, pero siguen los rumores sobre el regreso de Dick Advocaat.

Kieft lo califica de «culebrón»: «Hay quienes piden el regreso de Advocaat, mientras el presidente de la federación respalda a Rutten, pero admite que los jugadores prefieren al primero».

El exdelantero opina que, a estas alturas, Advocaat debe mantenerse en un segundo plano. «A pesar de este golpe mortal para Rutten, Advocaat no puede permitirse tomar el relevo en Curaçao. Además, resulta ridículo que un grupo de jugadores, tras tan poco tiempo con Rutten, muestre sus preferencias y socave su posición».

Kieft se pregunta por qué Rutten debería dimitir semanas antes de la fase final en Estados Unidos, Canadá y México. «Todos entienden la diferencia entre Advocaat y Rutten, pero esta situación no tiene sentido».

Advocaat renunció hace meses por motivos personales y Rutten lo reemplazó. La Federación de Fútbol de Curaçao respalda al exentrenador del PSV. «Fred Rutten dirigirá a Curaçao en el Mundial», asegura el presidente de la federación, Gilbert Martina.

Rutten debutó con dos derrotas en amistosos, lo que desencadenó críticas. En el Mundial, Alemania, Ecuador y Costa de Marfil serán sus rivales en la fase de grupos.