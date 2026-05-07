Dick Advocaat podría ser el seleccionador de Curazao en el Mundial de este verano, reveló Wilfred Genee el jueves en «Vandaag Inside». Aunque Fred Rutten ocupa el cargo, la federación aún debate quién dirigirá a la «Blue Wave» en la fase final.

Genee recordó que Advocaat —quien renunció en febrero por la enfermedad de su hija— sigue en juego. «La Federación de Fútbol de Curaçao aún debate quién será el seleccionador», afirmó en Vandaag Inside. «Dick sigue siendo una opción. La federación se inclina por Rutten, pero los jugadores, la gente de la isla y los patrocinadores estarían encantados de que volviera».

Johan Derksen comparte esa visión y recuerda que deben primar los deseos de la selección: «En realidad, creo que los jugadores son más importantes que la federación».

No obstante, Derksen advierte que hay que tratar con cuidado la situación de Rutten, quien dirige el equipo desde febrero.

Según Genee, ya hubo contactos preliminares: «Ahora mismo están en conversaciones y creo que también han hablado con Dick». El comité directivo de cinco miembros aún debate entre Rutten y Advocaat.

Advocaat logró un éxito histórico al clasificar a Curaçao para el Mundial tras una angustiosa fase de clasificación. Poco después, sin embargo, renunció por la enfermedad de su hija y fue reemplazado por Rutten.

Sin embargo, el inicio de Rutten fue difícil. Bajo su mando, Curazao perdió los dos partidos amistosos: Australia 5-1 y China 2-0.



