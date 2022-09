Derbi Atlético Madrid vs. Real Madrid en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de La Liga 2022-2023

El equipo madridista se impuso por 1-2 en el Metropolitano y alarga la racha a nueve victorias consecutivas

El Real Madrid se impuso por 1-2 al Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano para mantener su racha triunfal y seguir en lo alto de la tabla. Tras un buen inicio del equipo rojiblanco, Rodrygo abrió el marcador tras un gran pase de Tchouaméni para enmudecer a la parroquia 'colchonera'.

A partir de ahí comenzó el dominio blanco que aumentó distancias por medio de Valverde que aprovechó un rechace del poste tras tiro de Vinicius. El Real Madrid golpeaba y golpeaba con fuerza en el campo rival.

En la segunda mitad, el equipo blanco durmió el partido y parecía todo controlado hasta que un error de Courtois lo aprovechó con fortuna Mario Hermoso. Ahí se encendió de nuevo la caldera, pero Mario Hermoso se equivocó calentando el partido al frenar el ímpetu local y acabó siendo expulsado. Con eso, murió el Atlético que se queda con diez puntos en séptimo lugar.

Reacciones del Atlético vs. Real Madrid de LaLiga 2022-2023

Oblak, tras la derrota en el derbi

"Sabor de boca muy malo. Hemos perdido el derbi, hemos perdido un partido importante. Creo que no hemos merecido la derrota pero esto es el fútbol, ellos han aprovechado las que han tenido y nos vamos con mal sabor por la derrota".

"El Madrid últimamente defiende muy bien. Están muy bien en defensa y luego tienen jugadores rápidos en la contra. Pero lo principal es que han defendido muy bien. Con los goles ha sido más fácil para ellos".

"Es difícil ir hacia adelante los 90 minutos, ellos son rápidos y si te vas arriba te hacen goles a la contra. A lo mejor hemos esperado demasiado, pero esto es fútbol. Estoy triste por la derrota pero es lo que hay".

"He visto el vídeo y creo que el árbitro estaba muy cerca, yo no he visto nada. A lo mejor el árbitro ha visto que era tarjeta. Pero creo que no debería haber sido segunda amarilla".

Dani Carvajal, tras ganar en el Metropolitano

"Todo deriva de una entrada que hago a Reinildo, se forma el revuelo, para nosotros ha sido bueno porque hemos parado el partido y hemos frenado al Atlético que nos estaba apretando".

"Karim es una pieza fundamental para nosotros pero tenemos una plantilla espectacular. Hoy ha salido Rodrygo que ha hecho un gran gol y nos ha dado alas".

Minuto a minuto

El golazo de Rodrygo

Minuto 94. ¡Final! El Real Madrid se impone 1-2 y se lleva los tres puntos del Metropolitano.

Minuto 91. ¡Expulsado Mario Hermoso! El central venía de ver la amarilla tras un encontronazo con Carvajal y empuja a Ceballos dentro del área y ve la segunda amarilla.

Minuto 85. Entran Ceballos y Asensio y se van Kroos y Rodrygo.

Minuto 83. Se viene arriba el Metropolitano que cree en la remontada.

Minuto 82. ¡Gol de Mario Hermoso! Error de Courtois en un balón parado y el balón se mete en la portería tras dar en Mario Hermoso que marcó sin querer.

Minuto 79. Introduce Ancelotti a Camavinga y da descanso a Modric.

Minuto 75. Poco juego en esta segunda parte. El Real Madrid tiene muy controlado el partido y apenas sufre, aunque el Atlético si marca se metería en el partido.

Minuto 73. Primer cambio de Ancelotti. Rüdiger sustituye a Mendy.

Minuto 71. Nuevo doble cambio de Simeone. Se van Koke y Carrasco y entran Correa y Hermoso.

Minuto 62. Doble cambio de Simeone. Entran Cunha y Morata y se van Joao Félix y De Paul. El portugués se va directamente a vestuarios... parece que por enfado, no se vislumbra lesión alguna.

Minuto 54. Falta peligrosa a favor del Atlético de Madrid. Se resolvió sin peligro para el Real Madrid.

Minuto 46. ¡Comienza la segunda mitad!

Minuto 47. ¡Descanso! 0-2 manda el Real Madrid con goles de Rodrygo y Valverde.

Minuto 45. Dos de añadido.

Minuto 41. Buena jugada defensiva de Felipe que evita una acción de Rodrygo que se marchaba sólo hacia Oblak.

Minuto 36. ¡Gol de Fede Valverde! Gran pared entre Vinicius y Modric, el brasileño apura, chuta, el balón pega en el palo y Valverde llega desde el otro lado para empujarla y hacer el 0-2.

Minuto 33. Amarilla para Ferland Mendy por una entrada dura sobre Marcos Llorente.

Minuto 28. Amarilla a Reinildo por una dura entrada a Rodrygo. Pudo ser incluso roja.

Minuto 25. ¡Responde Rodrygo! Taponó bien Reinildo el intento de Rodrygo que buscaba su segundo gol de la noche.

Minuto 24. ¡Gran parada de Courtois! Buena jugada de Griezmann y el belga salva el empate.

Minuto 19. Bailaron Rodrygo y Vinicius en la celebración y cayeron objetos desde la grada. Lamentable.

Minuto 18. ¡Gol de Rodrygo! Golazo del brasileño. Inició Valverde desde atrás, Tchouaméni se inventa un gran pase desde la frontal y Rodrygo la empalma según le llega para hacer el 0-1.

Minuto 16. Lo intentó Kondogbia desde lejos pero el chut del francés se fue fuera por poco.

Minuto 12. ¡Casi marca Joao Félix! Error de Courtois en la salida, cosa poco habitual, y Joao Félix casi lo aprovecha.

Minuto 11. ¡Fuera Carrasco! Otra del Atleti que ha empezado con más colmillo. La rozó Carvajal y será saque de esquina.

Minuto 6. ¡Casi marca Felipe! Jugada ensayada y el brasileño remata de cabeza pero se va por encima del larguero de Courtois.

Minuto 5. Ambiente caldeado en el partido, como se esperaba. Más faltas que juego hasta ahora.

Minuto 1. ¡Arranca el partido en el Civitas Metropolitano!

20:58 | Saltan los jugadores al terreno de juego. En breve comenzará el partido.

20:55 | Sonora pitada a Vinicius cuando ha sonado su nombre en el Metropolitano.

20:40 | Ya están todos los protagonistas calentando en el césped del Metropolitano.

20:20 | Cánticos racistas contra Vinicius en los alrededores del Metropolitano. Intolerable

19: 40 | Once confirmado del Atlético de Madrid. Juega Griezmann y se cae Morata

19:00 | Once confirmado del Real Madrid. Rodrygo hará de 9 ante el Atlético

18:30 | Dos horas y media para que arranque el partido en el Metropolitano. En pocos minutos iremos conociendo las alineaciones de ambos equipos.

¡Buenas tardes a todos los amigos de Goal.com y bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Atlético y Real Madrid, derbi madrileño que supone el sexto encuentro para los dos equipos en LaLiga Santander 2022-23. Quédate con nosotros para tener toda la información, con vídeos, alineaciones, goles, estadísticas y mucho más.

La gran previa estadística de Goal del Atlético de Madrid vs. Real Madrid de Liga

Tras su victoria por 1-0 en mayo de 2022, el Atlético de Madrid dispone de la posibilidad de sumar dos triunfos seguidos ante el Real Madrid en LaLiga por primera vez desde febrero de 2015, con los mismos entrenadores que en la actualidad, Diego Pablo Simeone y Carlo Ancelotti, en los respectivos banquillos.

El Real Madrid ha puntuado en seis de sus últimos siete partidos como visitante ante el Atlético de Madrid en LaLiga (2V 4E), perdiendo solamente en su última visita liguera al Cívitas Metropolitano. El conjunto blanco no pierde dos derbis seguidos fuera de casa ante los rojiblancos en liga desde enero de 1977 (dos).

El Real Madrid ha sumado más victorias, tanto totales (90) como visitantes (35), frente al Atlético de Madrid que cualquier otro equipo en toda la historia de LaLiga.

El Atlético de Madrid solo ha ganado dos de sus últimos cinco partidos en casa en LaLiga (2E 1D), tras haberse impuesto en siete de sus anteriores ocho encuentros como local en la competición (1D).

El Real Madrid es el único equipo con el 100% de victorias en las cinco grandes ligas europeas esta temporada (5/5). El conjunto blanco buscará hacer pleno de triunfos en sus primeros seis encuentros de la temporada liguera por quinta vez en la historia, primera desde la 1987/88.

Solo el Celta de Vigo (+2,7 - 8 goles y 5,3 xG) tiene un diferencial positivo más amplio entre sus goles y goles esperados que el Atlético de Madrid (+2,5 - 9 goles y 6,5 xG) en LaLiga esta temporada.

Ningún equipo ha intentado más remates tras jugadas al contragolpe que el Real Madrid en LaLiga esta temporada (siete, igual que el Villarreal y el Barcelona). Los madridistas han anotado dos goles tras estas jugadas en esta edición liguera, una marca que solo supera el cuadro azulgrana con tres (dos también el cuadro villarrealense).

Vinícius Júnior ha marcado en cada uno de sus últimos cuatro partidos con el Real Madrid en LaLiga (cuatro goles) y si marca en el derbi se convertirá en el jugador más joven del conjunto blanco en anotar en cinco encuentros ligueros seguidos (22 años y 68 días el día del partido) desde Raúl González Blanco en abril de 1999 (21 años y 281 días).

Diego Pablo Simeone disputará su derbi n.º 22 como entrenador del Atlético de Madrid ante el Real Madrid en LaLiga (5V 8E 8D) e igualará a Luis Aragonés como el técnico rojiblanco con más derbis ante los blancos en la historia de la competición (5V 6E 11D).

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha perdido cuatro de sus seis enfrentamientos en los banquillos ante Diego Pablo Simeone en LaLiga (1V 1E). Solo ante Luciano Spalleti en la Serie A (9/20) ha cosechado el italiano más derrotas en una de las grandes ligas en las que ha entrenado que frente al argentino.

PARTIDO Atlético vs. Real Madrid FECHA Domingo, 18 de septiembre ESTADIO Cívitas Metropolitano, Madrid HORARIO 21:00

¿Dónde ver en directo el Atlético de Madrid vs. Real Madrid?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar +



LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica DIRECTV Sports



DIRECTV GO ARG: 16:00;



CHI: 15:00;



COL: 14:00 México SKY Sports 14:00

Alineaciones del Atlético vs. Real Madrid

Atlético Madrid (1-3-4-1-2): Oblak; Felipe/Mario Hermoso, Witsel, Reinildo; Molina, Koke, Kondogbia, Carrasco/Saúl; Marcos Llorente/Ángel Correa; Joao Félix y Matheus Cunha/Morata

Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao/Rudiger, Alaba, Mendy; Modric, Tchouaméni, Kroos; Fede Valverde, Rodrygo/Hazard y Vinicius