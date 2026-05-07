Dennis te Kloese revela: «He recibido una oferta de la Premier League»

Dennis te Kloese fichará por el CF Monterrey este verano, tal como anunció el Feyenoord, club del que ya iba a partir al terminar la temporada. La noticia no sorprende, pues desde hace semanas se le vinculaba con el conjunto mexicano.

En Monterrey será director deportivo, sustituirá a José Antonio «Tato» Noriega y trabajará junto al nuevo técnico, Walter Erviti.

«Todo ha sido muy rápido», reconoce en la web del Feyenoord. «En las 72 horas siguientes a mi anuncio recibí varias ofertas serias de la Premier League, Estados Unidos y México».

Finalmente optó por Monterrey: «Volvemos al país natal de mi mujer e hijas, donde vivimos años fantásticos y trabajé con éxito». Ya dirigió a Chivas, Tigres y la Federación Mexicana.

«Tengo buenos recuerdos. Además, en CF Monterrey me espera un gran reto, pues el club ha tenido dificultades deportivas en los últimos años».

No necesita una gran despedida en Feyenoord: «Seguiré trabajando con normalidad. En las próximas semanas me despediré en pequeños grupos y habrá un encuentro informal en De Kuip con todos los compañeros».

«Por último, tenemos previsto un almuerzo con algunos seguidores habituales de los medios de comunicación. Las grandes fiestas no son lo mío. Además, como siempre he dicho, no se trata de mí, sino del Feyenoord. Le deseo al club, a mi sucesor y, por supuesto, a mis numerosos y excelentes compañeros nada más que éxitos para el futuro».