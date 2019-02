Dembélé se apunta al Clásico

El francés deja atrás el esguince y una amigdalitis, reaparece en el entrenamiento y estará listo para su primera titularidad ante Real Madrid.

Ousmane Dembélé tiene ganas de Clásico y en la sesión preparatoria del lunes pudo reaparecer realizando trabajo de campo después de dejar atrás un esguince en el tobillo que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego desde el pasado 20 de enero, perdiéndose cuatro partidos, y juntándosele con una amigdalitis. Sin embargo, hoy el francés se encuentra notablemente mejor y ya ha podido vestirse de corto para participar en el Clásico copero del miércoles en el Camp Nou.

Sin embargo, todavía es temprano para saber si podrá estar en el once titular, sin olvidar que su presencia o no se puede ver condicionada por la evolución de Leo Messi, cuyas molestias físicas no han remitido casi dos días después del choque ante el Valencia en el que se las produjo.

Se da la circunstancia que en su segunda temporada como futbolista del Barcelona el delantero francés todavía no ha tenido ocasión de ser titular frente al eterno rival del cuadro azulgrana. En su primera campaña el primer Clásico, en el Santiago Bernabéu, coincidió con su grave lesión en el fémur mientras que en el segundo, en el Camp Nou con el campeonato ya decidido, Ernesto Valverde le dejó en el banquillo.

En la presente temporada también fue suplente en el 5 a 1 que el Barcelona le endosó al eterno rival sin poder contar con Messi, entonces lesionado, pero esta vez gozó de dieciséis minutos tras sustituir a Philippe Coutinho y tuvo tiempo de darle una asistencia a Arturo Vidal para establecer el quinto gol azulgrana de la tarde. Esta vez quiere estar desde el principio y ya hoy ha empezado a preparar el choque.