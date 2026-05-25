De repente, Noa Lang parece volver a tener perspectivas en el Nápoles

Tras dos temporadas, Antonio Conte deja el Nápoles. Tras el último partido de Liga contra el Udinese (1-0), el entrenador anunció su marcha.

En la rueda de prensa posterior a su último partido como técnico napolitano, afirmó: «Ha sido un gran honor entrenar al Nápoles. Dos temporadas fantásticas, una experiencia increíble».

Conte reveló que había informado al presidente Aurelio De Laurentiis hace un mes. «Fue mi propia decisión marcharme, porque tengo la sensación de que el proyecto está llegando a su fin. Llamé al presidente hace unas semanas para informarle. El Nápoles siempre será como mi hogar», afirmó el italiano.

Tras la salida de Gennaro Gattuso como seleccionador de Italia, Conte se consideró una opción lógica para el cargo. «Pero ahora no hay acuerdo con la federación. Mi consejo es fichar a Pep Guardiola».

Guardiola deja el Manchester City tras diez años. «¿Tiene la federación dinero para ficharlo?», preguntó Conte. «De todos modos, él sería mi primera opción». Pero el español ya aclaró que no planea volver a entrenar a corto plazo, así que esa opción parece inviable.

Con su salida, se reabre la puerta para Noa Lang, con quien las relaciones eran tensas.

Lang, cedido en enero al Galatasaray, donde también fue campeón, regresará a Nápoles el próximo verano.