De La Masia a la grada... ¿Qué está pasando con Hamza Abdelkarim?

El diario español «Sport» ha destacado al joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim como una de las figuras más destacadas de la cantera del Barcelona esta temporada, en medio de la expectación y el entusiasmo que ha suscitado su llegada, especialmente en los círculos futbolísticos egipcios.

El diario ha señalado que el jugador llamó la atención desde el primer momento, no solo por ser el primer egipcio en representar al club catalán, sino también por ser un delantero puro del estilo clásico de «número 9», una posición poco habitual en el sistema de «La Masía», que suele basarse en diferentes patrones ofensivos.

«Sport» añadió que Hamza cuenta con una complexión física robusta, ya que mide más de 1,90 metros, y se le considera un delantero goleador dotado de unas capacidades físicas excepcionales. Sin embargo, necesitó un periodo de adaptación, ya que su experiencia profesional previa se había desarrollado íntegramente en Egipto, donde ya había jugado con el primer equipo del Al Ahly y participado en la Liga de Campeones de África.

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Según el informe, el jugador realizó un gran esfuerzo para debutar oficialmente con la camiseta del Barcelona, ya que se vio obligado a regresar a Egipto para ultimar algunos trámites, lo que provocó que su debut se retrasara hasta el 8 de marzo, es decir, casi dos meses después de su fichaje.

Su debut oficial se produjo en un partido de la Segunda División Juvenil contra el Huesca, donde dejó rápidamente su huella al provocar un penalti y marcar un gol, en un encuentro en el que el Barcelona no logró la victoria, pero que supuso un momento especial en la carrera del jugador.

Desde ese partido, Hamza ha disputado varios encuentros, aunque no ha logrado mantener el mismo nivel destacado que mostró en su debut. Fue titular en la semifinal de la Copa del Rey Juvenil en Lugo, antes de que su última participación fuera de 30 minutos en la derrota ante el Dam el 21 de marzo.

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El periódico señaló que su ausencia en el último partido contra el Nastic suscitó algunas dudas, especialmente tras la titularidad de Ajay Tavares por primera vez, en un partido en el que se produjo un fuerte incidente que provocó su traslado al hospital tras chocar contra la valla del campo.

Sin embargo, «Sport» aclaró que la ausencia del delantero egipcio se debió a una leve lesión muscular que le impidió participar. El jugador tampoco se incorporó a la selección de su país durante el parón internacional, pero se dejó ver en las gradas para seguir el partido del Barcelona Atlético contra el St. Andrew.

El informe confirmó que la lesión no parece preocupante y no lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante mucho tiempo, pero le impidió estar presente en el partido que supuso una victoria in extremis para el Barcelona, gracias a un gol en los últimos compases marcado por Álex González en el minuto 93, lo que mantiene al equipo en la lucha por el liderato de la Liga Juvenil de Élite junto al Espanyol.

El periódico concluyó su informe señalando que la duración de la baja del jugador aún no está definida con exactitud, aunque las previsiones apuntan a que podría regresar en un plazo de una a dos semanas, si la recuperación transcurre con normalidad.