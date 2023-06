Antes de la más reciente, los "Giallorossi" llegaron al partido decisivo por la competición en el año 1990-91, cuando cayeron con el Inter de Milán.

La Roma jugó este miércoles la final de la UEFA Europa League en Budapest ante el Sevilla, el rey de la competición. El duelo fue muy igualado y tuvo que resolverse en la tanda de penaltis, donde Bono impuso su excelente habilidad para salir airoso desde los once metros y los lanzadores sevillistas estuvieron muy acertados. Sin embargo, los italianos no llegaron con tanta inexperiencia a la cita, ya que no fue la primera vez que disputaban la final.

Cuántas veces jugó la Roma la final de la UEFA Europa League

Ya lo hicieron hace 32 años; en el curso 1990-91 enfrentándose a otro equipo de su mismo país, el Inter de Milan. La suerte fue favorable a los 'nerazzurri'. En aquellos años, la final de la que entonces era la Copa de la UEFA se jugaba a doble partido.

En Roma, el resultado fue de 1-0 favorable a los locales, pero fue un marcador insuficiente teniendo en cuenta el 2-0 que logró el equipo que ahora dirige Inzaghi en el Giuseppe Meazza.

Sin embargo, puede decirse que estos dos últimos años han sido los mejores de la Roma a nivel europeo: el curso pasado lograron hacerse con su primer título continental al ganar la Conference League, y esta campaña, ya están a un partido de la Europa League igualando su mejor registro en el torneo.