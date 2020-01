¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul quedó último lugar en la Liga MX?

Desde la instauración de los torneos cortos, la Máquina nunca ha quedado en el último puesto.

El inicio del Clausura 2020 ha representado una pesadilla para , pues la Máquina cayó en sus dos primeras apariciones, marchando en el último lugar de la tabla general.

La situación no invita al optimismo, ya que Robert Dante Siboldi aún no cuenta con plantel completo, además de tener sensibles bajas que no han permitido a los Celestes estar cerca de su mejor versión.

Aunque parece difícil que Cruz Azul complete el torneo en el último lugar de la tabla general, es cierto que es una posibilidad latente, destacando que desde la instauración de los torneos cortos en el Invierno 96 jamás han sido el peor cuadro de la .

A continuación, en Goal presentamos los peores torneos que han firmado los de la Noria en los últimos 24 años.

LAS PEORES PARTICIPACIONES DE CRUZ AZUL