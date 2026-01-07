Crystal Palace vs Aston Villa, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Crystal Palace, sin victorias en la Premier League desde el 7 de diciembre, se enfrenta a Aston Villa, un equipo con nueve victorias en sus últimos 10 partidos, y que con razón están siendo llamados contendientes al título.

Aquí es donde encontrar transmisiones de Crystal Palace vs Aston Villa ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

El partido de hoy entre Crystal Palace y Aston Villa comenzará el 7 de enero de 2026 a las 14:30 EST y 19:30 GMT.

Contexto del partido

El Palace lleva siete partidos sin ganar en todas las competiciones y no ha conseguido una victoria en Selhurst Park desde principios de noviembre. Después de tener dificultades al inicio de la temporada, el delantero de Villa Ollie Watkins es nuevamente el hombre principal con cuatro goles en sus últimos tres partidos.

Curiosamente, a pesar de su forma actual, el Villa ha encontrado en el Palace a un equipo difícil de vencer últimamente, perdiendo cinco de los últimos seis enfrentamientos.

El joven de 19 años Jaydee Canvot podría unirse a Marc Guehi y Maxence Lacroix en el trío de centrales para los Eagles. Jefferson Lerma salió con una conmoción cerebral contra Newcastle, mientras que Nathaniel Clyne también sufrió una lesión. Boubacar Kamara y Youri Tielemans mantienen el fuerte en el centro del campo para Villa en ausencia de Amadou Onana, actualmente fuera de juego por un problema en el tendón de la corva. Los defensores Pau Torres y Tyrone Mings están cerca de regresar para los hombres de Unai Emery.