Cristiano Ronaldo responde en Instagram a una extraña confesión sobre Messi

Kevin-Prince Boateng admite que, en su presentación con el Barça en 2019, no respondió con sinceridad cuando le preguntaron quién era el mejor jugador del mundo. Las imágenes se han vuelto virales y Cristiano Ronaldo ya ha reaccionado.

Boateng llegó en enero de 2019 cedido por el AC Milan; su aportación fue limitada, aunque compartió vestuario con Lionel Messi.

Antes de fichar, Boateng siempre había admitido que Ronaldo era su ídolo y que admiraba al Real Madrid. Por eso, en su presentación se vio en una situación incómoda.

Boateng admite que, obligado por la situación, ocultó su opinión. Al preguntarle quién era el mejor jugador del mundo, dio la respuesta que más convenía al club.

«Me preguntaron quién era el mejor jugador del mundo y dije que Messi. Mentí», admitió. «Normalmente siempre digo la verdad, pero esta fue una de las mayores mentiras de mi vida. Quería llevar la camiseta del Barcelona».

Ahora que el vídeo se ha vuelto a viralizar, Ronaldo ha respondido en Instagram con cuatro emojis de risas con lágrimas.

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