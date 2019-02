Courtois espera pitos del Wanda Metropolitano

El meta belga del Real Madrid, ex del Atlético, asegura que no será bien recibido en el derbi de la próxima semana.

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, aseguró en zona mixta, después del triunfo sobre el Alavés, que espera que los hinchas del Atlético de Madrid le piten el próximo fin de semana en el derbi de la capital española, que se disputará en el Wanda Metropolitano.

Declaraciones de Courtois en zona mixta

LA VICTORIA SOBRE EL ALAVÉS

"Jugamos contra un equipo que defendía bien, hicimos un gran trabajo. Hay que aprovechar el buen momento, entramos en un tramo muy duro y queremos seguir ganando. Hemos defendido bien, apretamos bien arriba; presionando cuando perdíamos la pelota".

SE FUE SIN ENCAJAR

"Estoy concentrado y siempre hay que estar atento, si me llegan una vez significa que estamos bien. Espero que siempre sea así".

CALENDARIO EXIGENTE

"Es una semana muy dura pero muy ilusionante, queremos pasar en la Copa e ir a la final. El Derbi será para superar al Atlético y seguir apretando al Barcelona en la Liga. Debemos descansar bien, seguir jugando como venimos haciendo. Es un mes con partidos buenos y ojalá los ganemos todos para cumplir los retos que tenemos".

"DIJE QUE ESPERO QUE ME PITEN"

Consultado sobre unas declaraciones que salieron en Holanda, donde decía que esperaba que los hinchas del Atlético le tiren objetos, rectificó: "Están mal interpretadas por el holandés. En redes sociales se dicen cosas, me preguntaron por eso y yo dije que espero que me piten, pero yo los respeto porque siempre di todo por ellos. Obviamente no espero que me tiren cosas por la cabeza. Siempre les respetaré".