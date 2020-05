Congo: "Me siento una persona libre y tranquila"

El ex futbolista del Real Madrid explicó la situación que vivió en la que la policía le fue a buscar a su casa.

El ex futbolista Edwin Congo fue interrogado por la policía, en el marco de una operación antidroga. El colombiano quedó en libertad tras comparecer ante el juez y prestar declaración para esclarecer una investigación policial. El ex jugador del Real Madrid fue puesto en libertad luego de rendir indagatoria.

El colombiano aprovechó un espacio que tuvo en El Chiringuito para contar con sus palabras lo que pasó y esclarecer lo sucedido: "Salí a correr, con temor por toda la cuestión del coronavirus; cuando llegué a casa a hacer otra serie de ejercicios tocaron a mi puerta y me dijeron organícese y nos acompaña, eso fue lo que pasó. Me hicieron una serie de preguntas y regresé a casa".

Tras comentar lo que había vivido, también fue severo al sentenciar: "Al comienzo estuve muy afectado. Mi mamá sabía la bomba que iba a caer en porque allá son demasiado sensacionalistas y más con estas situaciones, pues allí para vender una noticia lo descueran a uno".

Congo también dijo por qué lo habían esposado: "En la estación tienes que ir con las manos atadas, y una vez dentro lo normal. Me leyeron los derechos como a toda persona. Me mostraron unas fotografías a ver si conocía a unas personas, que me he juntado con ellos porque me los presentaron".

Respecto a las personas sobre las que fue indagado dijo: "Me siento una persona totalmente libre de algún problema. Yo creo que todas las personas tenemos la posibilidad de reunirnos con seres que a lo mejor no te aportan y que no vienen bien para tu vida. Espero que esto se aclara cuando se tenga que aclarar, pero va a ser muy largo".