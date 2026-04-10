Competencia entre Arabia Saudí e Inglaterra por el marroquí Imran Louza

El futbolista marroquí Amran Louza vive un gran momento con el Watford inglés.

El centrocampista, de 26 años, ha llamado la atención por sus buenos números en la Championship.

Esta temporada ha marcado 7 goles y dado 9 asistencias en 37 partidos con el Watford.

Según Foot Mercato, dos equipos de la Premier League ya han iniciado contactos para ficharlo.

Además, equipos de Arabia Saudí y Catar valoran sumarse a la puja por un futbolista cuyo contrato con el Watford vence en 2028.

Lozá destaca por su capacidad para controlar el ritmo del juego, ya sea como pivote, rompiendo líneas en el centro del campo o realizando pases decisivos y precisos que atraviesan las defensas.

El Watford ya rechazó su salida en invierno, pese a ofertas de la Ligue 1 y la Premier.

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