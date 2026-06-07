Cómo ver el Mundial de la FIFA 2026 gratis

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca el jueves 11 de junio en Norteamérica. Con 48 equipos y 104 partidos endirecto, la fiebre por el fútbol alcanza su cima.

No hace falta arruinarse con costosos contratos de televisión de pago: con pruebas gratuitas, retransmisiones en abierto y la colaboración digital exclusiva de Tubi, puedes seguir todo el torneo gratis.

Aquí, GOAL te muestra cómo ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 gratis.









Si no quieres perderte ni un segundo de la acción en directo —especialmente los 34 partidos exclusivos de FS1 y Universo—, Fubo es tu mejor opción. Este servicio, pensado para los amantes del deporte, incluye de serie las cuatro cadenas necesarias para ver la Copa del Mundo (FOX, FS1, Telemundo y Universo).

Si activas la prueba gratuita de 5 días en el momento adecuado, podrás ver cualquier partido en directo en tu teléfono, tableta o smart TV sin compromiso económico.

Su función Multiview te deja ver hasta cuatro partidos a la vez, ideal para la fase de grupos.

Si un partido clave empieza cuando estás en el trabajo, grábalo gratis desde la app y viéndelo luego sin spoilers.

2. Antenas digitales terrestres (OTA): el pase gratuito de por vida

Si buscas cobertura en directo, gratuita y en alta definición, sin límites de datos ni suscripciones, una antena digital moderna es tu mejor aliada.

FOX Sports (inglés) y Telemundo (español) transmiten los partidos más importantes por señal abierta. Con una antena HD básica (entre 15 y 25 dólares) conectada a tu TV, sintonizarás los canales locales gratis.

Así consigues 70 partidos en directo y gratis, en HD sin comprimir : la inauguración, todos los encuentros de la fase de grupos de la selección de Estados Unidos y la final en el MetLife Stadium el 19 de julio.

Inconveniente: no recibe canales de cable como FS1 o Universo . Para ver los 34 partidos de la fase de grupos que se emiten en esos canales, combina la antena con el método de prueba gratuita de Fubo.

3. Tubi: Simulcasts en directo y repeticiones completas de la jornada inaugural en 4K.

Tubi, la plataforma gratuita de FOX financiada por publicidad, lanza el FOX Hub, un espacio dedicado a la Copa Mundial de la FIFA™. No requiere tarjeta de crédito ni suscripción de pago.

Tubi retransmitirá los dos partidos inaugurales más destacados del torneo en directo y de forma totalmente gratuita en impresionante resolución nativa 4K:

11 de junio a las 15:00 h ET / 12:00 h PT: México vs. Sudáfrica (partido inaugural)

12 de junio a las 21:00 h ET / 18:00 h PT: Estados Unidos vs. Paraguay (inaugural de la selección estadounidense).

Aunque Tubi no emitirá los 104 partidos en directo, subirá repeticiones completas de90 minutos y resúmenes de 10 minutos justo después de cada encuentro. Si evitas spoilers en redes, podrás ver todo el torneo gratis y a tu ritmo.

4. La estrategia de rotación de pruebas gratuitas

Para ampliar la cobertura en directo durante los 38 días del torneo, combina las pruebas gratuitas de otros servicios de streaming con Fubo. Si las distribuyes bien, cubrirás casi todas las eliminatorias.

DirecTV Stream (prueba gratuita de 5 días): ofrece una sólida red de afiliados locales y retransmisiones de FS1 sin interrupciones. Ideal para los bloques de octavos o cuartos de final.

YouTube TV (7 días de prueba gratuita): ofrece periodos de prueba continuos para cuentas nuevas y cuenta con un DVR en la nube que permite grabar partidos en directo y verlos en streaming durante la semana de prueba.









Guía rápida: Comparativa de opciones gratuitas para el Mundial de 2026

Método gratuito Coste Partidos retransmitidos en directo Ventaja oculta Prueba gratuita de Fubo Prueba gratis 5 días Los 104 partidos (inglés y español) Diseño de pantalla personalizable para 4 partidos y DVR en la nube. Antena digital HD Cuota única de unos 20 $ 70 partidos principales (FOX/Telemundo) Sin consumo de datos, 1080p sin comprimir Tubi FOX Hub 100 % gratis Partidos inaugurales destacados en directo y los 104 encuentros bajo demanda. Transmisiones en directo en 4K y canales de análisis 24/7. Prueba de DirecTV Stream Prueba gratis 5 días. Canales FOX y FS1 Cambio ultrarrápido de canales en el móvil Prueba de YouTube TV Gratis durante 7 días Canales FOX y FS1 Almacenamiento en la nube ilimitado sin clips superpuestos.

⚠️ Consejos profesionales de GOAL para un streaming gratuito sin complicaciones

Para que tu experiencia gratuita sea fluida y legal, considera estas tres pautas esenciales:

Configura una alerta de cancelación en tu calendario: Las plataformas de streaming apuestan a que te olvides de cuándo vence tu prueba gratis. Cuando actives una, abre el calendario de tu móvil y pon una alarma para cancelar la suscripción 24 horas antesde la renovación automática. Evita las transmisiones ilegales: Los sitios de streaming pirata son ilegales, tienen retraso de 2-3 minutos y pueden infectar tus dispositivos con malware. Si usas una antena terrestre, colócala en lo alto, orientada hacia las torres de transmisión. Evita obstáculos como persianas metálicas o paredes de hormigón, y haz una búsqueda de canales en tu TV para conseguir una señal más nítida.







