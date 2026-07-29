Cómo reservar entradas para el US Open 2026 de tenis: precios, reventa, cómo comprar y más

¿Llevas con ganas de más tenis de Grand Slam desde aquellas dramáticas finales de Wimbledon del mes pasado? No te preocupes: la cuenta atrás para el último Slam de 2026 ya está en marcha.

El US Open arranca de verdad en el USTA Billie Jean King National Tennis Centre de Nueva York el domingo 30 de agosto, o desde el 23 de agosto si se incluye la «Fan Week» y la fase previa, y podrías estar allí en persona reservando tus entradas hoy mismo.

Numerosas leyendas de este deporte han estado a la altura y han reinado en la Gran Manzana a lo largo de los años, entre ellas Roger Federer, Pete Sampras, Novak Djokovic, Chris Evert y Serena Williams, por citar solo algunas.

Con jugadores como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka y Coco Gauff preparados para brillar en los Campeonatos de este año, están garantizados más momentos memorables.

La demanda de entradas para ver este espectáculo del tenis ha sido, por supuesto, enorme, pero eso no significa que tu sueño de estar a pie de pista haya terminado. GOAL te trae toda la información más reciente sobre las entradas del US Open, incluidos cómo comprarlas, cuánto cuestan, cómo es el calendario del torneo y mucho más.

¿Cuándo se celebran los Campeonatos de tenis del US Open 2026?

El US Open 2026, incluyendo la fase previa, los «Mixed Doubles Championships» y el evento de exhibición «Stars of the Open», se celebrará desde el domingo 23 de agosto hasta el domingo 13 de septiembre. Los partidos del cuadro principal comienzan el domingo 30 de agosto. El desglose completo del US Open es el siguiente:

Ronda Fecha Entradas US Open: Mixed Doubles Championships 25-26 de agosto StubHub US Open: Stars of the Open 27 de agosto StubHub Individual masculino y femenino, de la 1.ª a la 4.ª ronda 30 de agosto - 7 de septiembre StubHub Cuartos de final masculinos y femeninos 8-9 de septiembre StubHub Semifinales del individual femenino 10 de septiembre StubHub Semifinales del individual masculino 11 de septiembre StubHub Final del individual femenino 12 de septiembre StubHub Final del individual masculino 13 de septiembre StubHub



El US Open se celebra cada año en el USTA Billie Jean King National Tennis Centre desde 1978. Está ubicado dentro de Flushing Meadows-Corona Park, en Queens, Nueva York. El recinto cuenta con 22 pistas dentro de sus 18,8 hectáreas y otras 12 pistas en el parque contiguo.

Los tres estadios del complejo están entre los mayores estadios de tenis del mundo. El Arthur Ashe Stadium encabeza la lista mundial con una capacidad de 23.771 espectadores. El Tennis Center está abierto al público para jugar, salvo durante el US Open y las competiciones júnior y de raquetas de madera.

Anteriormente llamado USTA National Tennis Center, el recinto fue rebautizado en 2006 en honor a Billie Jean King, que ganó el US Open en cuatro ocasiones.

Cómo comprar entradas para el US Open 2026

Las entradas para el US Open 2026 salieron por primera vez a la venta en el Ticketmaster US Open Hub oficial a finales de mayo. La preventa de Amex estuvo abierta entre el 26 y el 27 de mayo, mientras que la venta general al público comenzó el 28 de mayo.

Con las entradas individuales estándar ya prácticamente agotadas en el mercado primario, puede que tengas que recurrir al mercado de reventa. Además de ser el socio exclusivo de venta primaria de entradas, Ticketmaster también actúa como mercado oficial verificado de reventa para aficionados.

También puedes consultar qué opciones de entradas hay disponibles en sitios de terceros, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el US Open 2026?

Las entradas oficiales a precio de venta para el US Open 2026 variaban considerablemente según la pista y la sesión, con precios de salida de acceso básico entre 43 $ y 180 $. Cuando salieron por primera vez a la venta en mayo, el desglose de entradas era el siguiente:

Arthur Ashe Stadium: Desde 43 $

Desde 43 $ Acceso al recinto (Ground Pass): 65 $ - 135 $

65 $ - 135 $ Louis Armstrong Stadium: Desde 139 $

Desde 139 $ Grandstand Stadium: Desde 180 $

Sigue de cerca la web oficial del US Open cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también los sitios secundarios de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Qué puedes esperar del US Open 2026

Entonces, ¿a quién verás en acción si tienes la suerte de conseguir entradas?

Jannik Sinner, que volvió a levantar el trofeo de Wimbledon el mes pasado, intentará competir en su tercera final consecutiva del US Open. La sensación italiana y número 1 del mundo derrotó a Taylor Fritz en 2024 para conquistar su primer título del US Open. Sin embargo, tuvo que conformarse con el subcampeonato hace doce meses, con su gran rival de la era actual, Carlos Alcaraz, saliendo vencedor.

Carlos Alcaraz espera volver a la acción a tiempo para defender su corona en el US Open. La estrella española, que sufrió una lesión de muñeca en abril, tuvo que perderse tanto Roland Garros como Wimbledon. Había alcanzado cuatro finales consecutivas de Grand Slam antes de perderse esas grandes citas anuales.

En el cuadro individual femenino, Aryna Sabalenka aspira a convertirse en la primera jugadora en conquistar el título tres años seguidos desde Serena Williams en 2014. Antes de eso, ninguna mujer había encadenado tres triunfos consecutivos durante más de 35 años, desde Chris Evert en 1978. Después de caer en Wimbledon en la cuarta ronda, la primera vez que no alcanzaba los cuartos de final de un Grand Slam desde 2022, Sabalenka tendrá muchas ganas de empezar en Flushing Meadows.