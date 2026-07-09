Cómo conseguir entradas para Wimbledon 2026: precios, paquetes y reventa

La temporada de hierba está en su punto álgido: dos semanas de tenis de primer nivel en Wimbledon, en el All England Club de Londres.

El torneo comenzó el lunes 29 de junio y, si aún no tienes entradas, aún hay opciones para todos los gustos.

Tanto si prefieres disfrutar de todo lo que Wimbledon ofrece en las pistas exteriores como si buscas ver a las estrellas en la pista central, la elección es tuya.

¿Cómo comprar entradas, cuánto cuestan y cuál es el calendario? GOAL responde a estas y otras preguntas.

¿Cuándo se celebra el Campeonato de Wimbledon 2026?

El torneo se disputará del lunes 29 de junio al domingo 12 de julio de 2026. El programa se divide así:

Rondas 1.ª a 4.ª de individuales masculino y femenino: 29 de junio a 6 de julio

Cuartos de final masculinos y femeninos: 7-8 de julio

Semifinales femeninas: 9 de julio

Semifinales masculinas: 10 de julio

Final femenina: 11 de julio

Final masculina: 12 de julio

Cómo conseguir entradas para Wimbledon 2026

Hay varias opciones para comprar entradas: sorteo, reventa, «The Queue», paquetes de hospitalidad y bonos.

Entradas por sorteo

Es la opción principal y más popular. Consiste en solicitar entradas mediante el sorteo público, lo que, en teoría, garantiza una distribución equitativa dada la alta demanda.

Al haber mucha demanda, no se garantiza la obtención de entradas y, en caso de éxito, se pueden comprar solo dos por hogar.

El sorteo para el Campeonato de 2026 estuvo abierto del 2 al 21 de septiembre de 2025 y ya finalizó.

Entradas de reventa

Los titulares que ya no pueden o no desean asistir ponen a la venta sus entradas. Hay dos opciones: el sistema oficial de Wimbledon y el mercado secundario, a través de plataformas como StubHub.

En el canal oficial, las entradas devueltas para la pista principal (Show Court) se venden por orden de llegada a partir de las 15:00 h BST cada día. Cuestan 15 £ para la pista central y 10 £ para las pistas 1 y 2, y son muy escasas.

Solo pueden adquirirlos quienes ya estén dentro del recinto, por lo que están reservados a los titulares de un «Grounds Pass» en cada jornada.

Si prefieres asegurarte una entrada antes de llegar, StubHub puede ser tu mejor opción para ver a las estrellas del tenis.

Los precios suelen superar el valor nominal, pero para los aficionados al tenis es una experiencia inolvidable. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

La cola

«The Queue» es tan sencilla como suena y es parte esencial de Wimbledon. Quienes no tengan entradas pueden hacer cola antes de la apertura y durante el día para conseguir un «Grounds Pass» o una de las pocas entradas para la pista principal (Show Court) todos los días del torneo, salvo los cuatro últimos. Cuando se llena el recinto, rige la norma de «uno entra, otro sale».

Únete a «The Queue» en Wimbledon Park; allí recibirás una «Queue Card» que marca tu lugar.

Paquetes de hospitalidad

Si prefieres disfrutar del torneo con todas las comodidades, los paquetes de hospitalidad oficiales de Keith Prowse son una excelente opción. Incluyen asientos en la pista central y la pista n.º 1, además de servicios de lujo. La demanda suele superar la oferta.

Hay varios niveles de hospitalidad según el paquete elegido:

The Lawn : mesa reservada con té de la tarde, barra de marisco y menú a la carta del chef Michel Roux (una estrella Michelin) y de su hija, la chef Emily Roux. Barra libre de bebidas y cócteles en el jardín inglés, muy cerca de las pistas.

mesa reservada con té de la tarde, barra de marisco y menú a la carta del chef Michel Roux (una estrella Michelin) y de su hija, la chef Emily Roux. Barra libre de bebidas y cócteles en el jardín inglés, muy cerca de las pistas. Rosewater Pavilion : uno de los paquetes más exclusivos, con menú de cuatro platos, aperitivos, fresas con nata y el tradicional té de la tarde. Incluye zona de salón con vinos premium, bar de cortesía y las mejores entradas para la pista central.

uno de los paquetes más exclusivos, con menú de cuatro platos, aperitivos, fresas con nata y el tradicional té de la tarde. Incluye zona de salón con vinos premium, bar de cortesía y las mejores entradas para la pista central. The Treehouse : hospitalidad premium e informal con asientos sin reservar, interiores vibrantes, DJ y balcones con vistas al jardín. Elige entre pequeños platos gourmet y presentaciones gastronómicas interactivas antes de pasar a tus asientos en la pista central o en la pista n.º 1.

hospitalidad premium e informal con asientos sin reservar, interiores vibrantes, DJ y balcones con vistas al jardín. Elige entre pequeños platos gourmet y presentaciones gastronómicas interactivas antes de pasar a tus asientos en la pista central o en la pista n.º 1. Skyview Suites: La opción más lujosa, dentro de la pista central. Cada suite acoge de 10 a 20 invitados y cuenta con balcón privado. Incluye conserje, chófer, anfitriona personal, recepción con champán y una selección de comida y bebida tradicionales.

Obligaciones

Si buscas una entrada para cada jornada del torneo durante los próximos cinco años, la debenture —muy costosa— es tu opción.

El ciclo actual cubre 2026-2030 para la pista central y 2022-2026 para la pista n.º 1. Ya está abierto el plazo de solicitud para los bonos de la pista n.º 1 del periodo 2027-2031.

Cada debenture garantiza:

Asiento garantizado en la pista

Acceso a varias zonas exclusivas

Entradas transferibles

Opciones gastronómicas exclusivas

Hay pocas obligaciones y su precio varía en las subastas semanales de Dowgate Capital Limited.

Precios de las entradas para Wimbledon 2026

Entradas por sorteo

Los precios van de 55 £ en las pistas 2 y 3 a 350 £ para las finales en la Central. Al asignarse por sorteo, no se puede elegir partido ni zona de asientos.

La cola

Las entradas «Grounds Pass» parten de 33 £ en las primeras rondas y bajan de precio a medida que avanza el torneo, ya que su acceso se limita conforme avanzan las fases.

Entradas de reventa

Las entradas oficiales de reventa cuestan 15 £ para la pista central y 10 £ para las pistas 1 y 2.

Solo se venden dentro del recinto, por lo que solo pueden adquirirlas quienes ya tengan un «Grounds Pass» para ese día, y hay muy pocas.

Para más información y actualizaciones, consulta la web oficial de Wimbledon y las plataformas de reventa como StubHub.

Paquetes de hospitalidad

Los paquetes de hospitalidad, gestionados por Keith Prowse, socio oficial de Wimbledon, cuestan entre 1.265 £ («The Lawn») y 2.495 £ («Rosewater Pavilion»). Los paquetes «The Treehouse» y «Skyview Suites» ya están agotados.

Obligaciones

Pista Central 2026-2030: desde 116 000 £ por asiento o 232 000 £ por pareja.

desde 116 000 £ por asiento o 232 000 £ por pareja. Pista n.º 1 (2022-2026): desde 21 000 £

desde 21 000 £ 2027-2031 Pista n.º 1: desde 73 000 £

Todo lo que necesitas saber sobre Wimbledon 2026

En el torneo individual masculino ha habido varios campeones consecutivos: Novak Djokovic de 2018 a 2022, Carlos Alcaraz en 2023 y 2024, y Jannik Sinner en 2025.

Tras su sorpresiva eliminación en segunda ronda de Roland Garros a manos de Juan Manuel Cerundolo, el italiano busca redención en Londres.

Su camino hacia la gloria en Wimbledon se facilita por la ausencia de su gran rival en los últimos dos años, Carlos Alcaraz.

El español, inactivo desde abril por una lesión de muñeca, se ha descartado para Wimbledon y no regresará al ATP hasta agosto.

En el cuadro femenino, Iga Swiatek ganó en 2025 y busca ser la primera en repetir título desde Serena Williams en 2016.

Aunque Swiatek será una de las favoritas en 2026, se espera que Aryna Sabalenka llegue como máxima candidata al título. La bielorrusa busca por fin alcanzar la final, tras caer en semifinales en sus tres últimas visitas a Wimbledon.

Dónde alojarse cerca de Wimbledon 2026

Si es tu primera vez, busca hoteles en el suroeste de Londres, cerca del All England Club, o elige una zona céntrica para aprovechar al máximo tu visita a la capital.

La zona se recorre fácilmente a pie y cuenta con numerosas paradas de tren y metro.

Consulta el mapa interactivo para ver las opciones cerca del torneo y pasa el cursor sobre cada alojamiento para comprobar precios según tus fechas.

