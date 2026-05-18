Cómo comprar entradas para Nueva Zelanda vs. Bélgica: precios, información sobre el BC Place y más

Nueva Zelanda, el outsider, desafiará a Bélgica en la tercera jornada del Grupo G del Mundial 2026, un duelo clave. El partido se jugará en Vancouver (Canadá) el 26 de junio a las 23:00 EST.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el partido entre Nueva Zelanda y Bélgica en el Mundial de 2026?

Consulta aquí el calendario completo de Nueva Zelanda en la fase de grupos del Mundial 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas Lunes 15 de junio Irán vs. Nueva Zelanda Estadio SoFi, California Entradas Domingo 21 de junio Nueva Zelanda vs Egipto BC Place, Vancouver Entradas Viernes 26 de junio Nueva Zelanda vs. Bélgica BC Place, Vancouver Entradas

Calendario de partidos de Bélgica en la fase de grupos del Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Bélgica vs. Egipto Lumen Field, Seattle Entradas 21 de junio de 2025 Bélgica vs. Irán SoFi Stadium, California Entradas 26 de junio de 2026 Nueva Zelanda vs. Bélgica BC Place, Vancouver Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Nueva Zelanda y Bélgica?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. Por la altísima demanda, apenas quedan entradas de las primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una buena opción para los partidos de alta demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Nueva Zelanda y Bélgica?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Nueva Zelanda-Bélgica en Vancouver, los precios son ahora mismo el mayor atractivo para quienes tienen presupuesto limitado. Al ser un partido decisivo para la anfitriona, se prevé una de las demandas más altas de la primera ronda.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 400 $ - 750 $

Categoría 2 (nivel medio): 800 $ - 1300 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500 $ - 3.500 $

Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Como Vancouver es un destino internacional clave y sede del equipo anfitrión, se prevé una demanda local muy alta. Por ello, conseguir cuanto antes las entradas de Categoría 3 es la mejor opción para los aficionados con presupuesto limitado que quieran vivir este partido de alto nivel.

¿Dónde se juega el partido entre Nueva Zelanda y Bélgica?

El partido entre Nueva Zelanda y Bélgica se disputará en el BC Place de Vancouver, Canadá.

Ubicado en el centro de Vancouver, BC Place es famoso por su pantalla de vídeo 4K, la segunda más grande de Norteamérica, que cuelga sobre el campo y ofrece a todos los asistentes una visión clara de las repeticiones y la acción en directo.

Para el Mundial de 2026 tendrá capacidad para unos 54 000 espectadores.