Cómo comprar entradas para la Ligue 1 2026: próximos partidos, precios, info y más

La Ligue 1 francesa vivirá un final de temporada apasionante. PSG y Lens luchan por el título, mientras Marsella, Lyon, Lille y Mónaco pelean por puestos europeos.

Destacan el Lens-PSG en el Stade Bollaert-Delelis y el PSG-Lyon en el Parc des Princes.

Deja que GOAL te ayude a hacer realidad tus sueños futbolísticos franceses consiguiendo una entrada para un partido de la Ligue 1 de esta temporada.

Próximos partidos de la Ligue 1

Fecha Partido (CET) Lugar Entradas Miércoles, 13 de mayo Brest vs. Estrasburgo (18:00) Estadio Francis Le Blé (Brest) Entradas Lens vs PSG (20:00 h) Estadio Bollaert-Delelis (Lens) Entradas Domingo 17 de mayo Brest vs Angers (20:00 h) Estadio Francis Le Blé (Brest) Entradas Lille vs Auxerre (20:00 h) Decathlon Arena – Estadio Pierre Mauroy (Lille) Entradas Lorient - Le Havre (20:00 h) Estadio du Moustoir (Lorient) Entradas Nantes vs. Toulouse (20:00 h) Estadio La Beaujoire (Nantes) Entradas Niza vs. Metz (20:00 h) Allianz Riviera (Niza) Entradas Lyon - Lens (20:00 h) Estadio Groupama (Lyon) Entradas Marsella vs. Rennes (20:00) Orange Vélodrome (Marsella) Entradas Paris FC vs PSG (20:00 h) Estadio Sébastien Charléty (París) Entradas Estrasburgo vs. Mónaco (20:00) Estadio de la Meinau (Estrasburgo) Entradas

Cómo comprar entradas para la Ligue 1

Para comprar entradas para los partidos de la Ligue 1, la forma más fiable es acudir a las páginas web oficiales de los clubes.

Quizá debas crear una cuenta e introducir tus datos personales. Las entradas salen a la venta entre 4 y 6 semanas antes del partido.

Las entradas para los equipos más populares, como el PSG, se agotan rápido, pero las de otros clubes suelen ser más accesibles.

Si se agotan o buscas entradas de última hora, recurre a revendedores como Viagogo.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Ligue 1?

El precio varía según el partido y la categoría (adulto, joven, mayor), con tramos que cambian en cada club.

Además, la ubicación de los asientos dentro del estadio también afecta el precio, siendo las zonas premium las más caras.

Además, algunos clubes dividen los encuentros por categorías: los duelos estrella, como «Le Classique» (PSG-Marsella) o «Le Derby des Olympiques» (Lyon-Marsella), están en el nivel más alto y tienen precios superiores.

Clubes de la Ligue 1 2025-26 por precio de las entradas

Club Estadio Rango de precios de las entradas (adultos) Angers Estadio Raymond Kopa 15–60 € Auxerre Estadio Abbé Deschamps 5–30 € Brest Estadio Francis-Le Ble 13–37 € Le Havre Estadio Oceane 10–25 € Lens Estadio Bollaert-Delelis 25–100 € Lille Estadio Pierre-Mauroy 13–37 € Lorient Estadio du Moustoir 20–60 € Lyon Estadio Groupama 30–100 € Marsella Estadio Velódromo 10–55 € Metz Estadio Saint-Symphorien 15–80 € Mónaco Estadio Louis II 10–25 € Nantes Estadio de la Beaujoire 18–43 € Niza Allianz Riviera 10–50 € Paris FC Estadio Jean-Bouin 8-10 € París Saint-Germain Parc des Princes 35–100 € Rennes Roazhon Park 9–58 € Estrasburgo Estadio de la Meinau 15–35 € Toulouse Estadio de Toulouse 10–35 €

¿Cómo comprar entradas VIP para la Ligue 1?

Para comprar entradas VIP de la Ligue 1, consulta las webs oficiales de los clubes.

Las opciones de hospitalidad dependen del equipo y del paquete elegidos.

La comida y la bebida suelen estar incluidas, con opciones de gama alta que ofrecen experiencias gastronómicas de lujo.

¿Qué se puede esperar de la temporada de la Ligue 1?

La liga francesa (Ligue 1) cuenta con numerosos seguidores en Europa y el mundo, y el triunfo del París Saint-Germain en la Liga de Campeones de la UEFA la temporada pasada aumentó aún más su popularidad.

Famosos jugadores franceses como Zinedine Zidane (Burdeos), Thierry Henry y Kylian Mbappé (Mónaco), Eric Cantona (Auxerre) y Michel Platini (Nancy) comenzaron sus carreras en Francia.

Además de ser una cantera de jóvenes talentos, la Ligue 1 cuenta con estrellas actuales como Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha y Amine Gouiri.

El PSG domina la Ligue 1: la pasada campaña logró su cuarto título liguero consecutivo y su octavo doblete en 11 años tras ganar también la Copa de Francia.

Además, el equipo de Luis Enrique acabó con su maleficio europeo y alcanzó la final de la Liga de Campeones por primera vez, logrando su primer gran título continental desde la Recopa de 1996.

El Marsella, subcampeón de la Ligue 1 por decimoquinta vez, lidera Francia en asistencia: más de 60 000 espectadores llenan el Orange Vélodrome. Además, fue el primer equipo francés en ganar la Liga de Campeones.

Capitaneados por la leyenda Didier Deschamps y con jugadores como Basile Boli y Marcel Desailly, vencieron 1-0 al AC Milan en la final de 1993 en Múnich y se proclamaron reyes de Europa.

¿Cómo puedo ver o seguir en streaming los partidos de la Ligue 1?

Aunque el PSG fue campeón de Europa la temporada pasada, las cadenas británicas no compraron los derechos para la 2025/26.

En Estados Unidos, los partidos se verán en beIN Sports, beIN Sports Connect y Fubo.

Fubo ofrece varios planes, entre ellos el nuevo «Fubo Sports», que cuesta 45,99 $ el primer mes y 55,99 $ a partir del segundo. Incluye más de 28 canales, como ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, Tennis Channel y cadenas locales como ABC, CBS y Fox.

También están los planes «Pro» (73,99 $/mes), «Elite» (83,99 $/mes), «Deluxe» (103,99 $/mes) y «Latino», con contenidos en español.

Todos los planes incluyen una prueba gratuita de 7 días.