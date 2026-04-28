Cómo comprar entradas para el partido Al Nassr vs. Al Ahli: fechas, precios y más

La Liga Profesional Saudí es hoy una de las competiciones más seguidas del fútbol mundial, y pocos duelos superan en peso al Al Nassr de Riad frente al Al Ahli de Yeda.

Con estrellas como Cristiano Ronaldo en Al Nassr y Riyad Mahrez e Ivan Toney en Al Ahli, el ambiente en el Al-Awwal Park será electrizante.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte ni un segundo de la acción.

¿Cuándo es el Al Nassr vs Al Ahli?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Martes 28 de abril de 2026, 21:00 (hora local) Al Nassr vs. Al Ahli Al-Awwal Park, Riad Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Al Nassr vs Al Ahli?

La plataforma oficial de la Liga Profesional Saudí, webook.com, vende las entradas como socio oficial de taquilla para la mayoría de los eventos del Reino.

Debido a la enorme popularidad de Cristiano Ronaldo y a la importancia de esta rivalidad, las entradas oficiales se agotan pocos minutos después de ponerse a la venta para el público general.

Para facilitar el acceso al estadio, la mayoría de las entradas se envían en formato digital para móviles. Se escanean directamente desde tu smartphone en los torniquetes, eliminando las entradas de papel y reduciendo las colas.

Si se agotan en la web oficial, aún puedes encontrar opciones de última hora en plataformas como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Nassr vs Al Ahli?

Los precios varían según el rival y la categoría del partido; en un encuentro de categoría A como este, suelen ser más altos que en un duelo ligero.

A continuación, un resumen de lo que puedes esperar:

Entradas más baratas: Las de acceso general en gradas superiores o detrás de porterías cuestan entre 185 y 250 SAR . En reventa (StubHub), desde unos 81 $ (≈304 SAR), según demanda.

Las de acceso general en gradas superiores o detrás de porterías cuestan entre . En reventa (StubHub), desde unos según demanda. Asientos estándar: en la banda, con mejor visión táctica, desde 400 a 850 SAR .

en la banda, con mejor visión táctica, desde . Para mayor comodidad, los palcos ejecutivos (7–10 personas) superan los 15.000 SAR.

Todo lo que necesitas saber sobre Al-Awwal Park.

Situado en el campus de la Universidad Rey Saud de Riad, Al-Awwal Park (antes Mrsool Park) es uno de los estadios más modernos y con más ambiente de Oriente Medio.

A diferencia de los viejos estadios polivalentes, este recinto, destinado exclusivamente al fútbol, acerca mucho a los aficionados al terreno de juego y crea un ambiente de caldero que intimida a los rivales.

Con capacidad para unos 25 000 espectadores, su diseño compacto evita cualquier asiento con mala visibilidad.

La forma más fácil de llegar al estadio es mediante Uber o Careem, pues aparcar los días de partido puede ser complicado. Si prefieres el transporte público, toma la línea 2 del metro hasta la zona de la universidad y, desde allí, un breve taxi hasta las puertas del estadio.

Las puertas abren dos horas antes del partido. Los controles de seguridad son rigurosos, así que llega 60 minutos antes para pasarlos y encontrar tu asiento.