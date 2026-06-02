Cómo comprar entradas para el Mundial de Brasil 2026: fechas, calendario, precios y más

Tras una exigente fase de clasificación de la CONMEBOL, Brasil busca recuperar su trono en el Mundial 2026. Como única selección que ha jugado en todas las ediciones, su presencia en Estados Unidos, México y Canadá es el gran evento que los aficionados esperaban.

Con 48 equipos habrá más partidos y más emoción. ¿Podrán Vinicius Jr. y compañía romper la sequía desde 2002? En GOAL te mantenemos al día sobre entradas, precios y cómo conseguirlas.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo tendrá 48 equipos y será organizado por tres países. Estas son las ciudades sede:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Brasil en la Copa del Mundo de 2026?

Fecha Partido (hora local) Sede Entradas Viernes 12 de junio Brasil vs. ganador de la OFC/Repesca (por determinar) Levi's Stadium (San Francisco) Entradas Miércoles 17 de junio Brasil vs. clasificado de la UEFA (por determinar) Estadio SoFi (Los Ángeles) Entradas Martes 23 de junio Brasil vs. clasificado de la CAF (por determinar) Estadio NRG (Houston) Entradas

La selección brasileña arranca su camino en la costa oeste de Estados Unidos. Se prevé que el partido inaugural en el Levi’s Stadium de San Francisco agote las entradas, pues los aficionados quieren ver a la nación futbolística más exitosa del mundo iniciar su andadura.

El segundo encuentro se disputará en el moderno SoFi Stadium de Los Ángeles, donde la numerosa colonia brasileña garantizará un ambiente electrizante. La fase de grupos terminará en el NRG Stadium de Houston, famoso por su excelente acústica y pasión deportiva.

Cómo comprar entradas para el Mundial de Brasil 2026

Fase de venta de última hora

A partir de abril de 2026, las entradas restantes se venderán por orden de llegada a través del portal oficial de la FIFA. Pero, como Brasil es el mayor atractivo del fútbol internacional, se agotarán en minutos. Para tener alguna oportunidad, crea tu cuenta de la FIFA con antelación.

Mercados secundarios

Si te quedas sin entradas en los sorteos de la FIFA o en las primeras fases de venta, los mercados secundarios como StubHub son tu mejor opción. Estas plataformas resultan muy útiles para los partidos de mayor demanda en ciudades como Los Ángeles y San Francisco, pues permiten comprar entradas de forma segura incluso después de que se agoten en la taquilla oficial.

Entradas para el Mundial de Brasil 2026: ¿cuánto cuestan?

En la fase de grupos, los boletos de Brasil se dividen por categorías para distintos presupuestos: la Categoría 4, la más económica, parte desde unos 60dólares.

Categoría 1: butacas premium en gradas centrales bajas y medias.

butacas premium en gradas centrales bajas y medias. Categoría 2: ubicadas en esquinas o gradas centrales altas.

ubicadas en esquinas o gradas centrales altas. Categoría 3: Gradas altas, precio intermedio.

Gradas altas, precio intermedio. Categoría 4: asientos más económicos, reservados principalmente para residentes del país anfitrión o grupos de aficionados detrás de las porterías.

Fase Rango de precios de las entradas (USD) Fase de grupos 60–650 Octavos de final 100 - 800 Octavos de final 150 $ - 1000 $ Cuartos de final 200 $ - 1 500 $ Semifinales 400 $ - 3.500 $ Final 2 000 $ - 8 000 $

Cómo conseguir entradas VIP para el Mundial de Brasil 2026

Para disfrutar de la Seleção con estilo, los paquetes VIP ofrecen una experiencia superior. Los paquetes VIP para la Copa del Mundo incluyen:

Un partido: desde 1.450 $ por persona. Incluye catering gourmet y asientos premium.

desde 1.450 $ por persona. Incluye catering gourmet y asientos premium. Sigue a tu equipo: garantiza tu lugar en los tres partidos de la fase de grupos de Brasil desde 6.800 $ por persona.

garantiza tu lugar en los tres partidos de la fase de grupos de Brasil desde 6.800 $ por persona. Serie de estadios: para quienes vivan en una misma ciudad, como Los Ángeles, y quieran ver todos los partidos en ese estadio, desde 8.500 $ USD.

¿Qué se puede esperar de Brasil en el Mundial?

Brasil llega a 2026 decidido a acabar con 24 años sin títulos. Con líderes experimentados y jóvenes como Endrick y Rodrygo, muestra flexibilidad táctica que potencia su estilo clásico.

Se espera un fútbol ofensivo de alta intensidad y un mar de amarillo en las gradas. Los partidos de Brasil son más que encuentros: son eventos culturales. Ya sea bajo el calor de Houston o la brisa de San Francisco, la Seleção parte como favorita para liderar su grupo y avanzar en las eliminatorias.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?