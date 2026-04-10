Cómo comprar entradas para el Mundial de Argelia 2026: fechas, calendario, precios y más

Argelia disputará este verano su quinta Copa del Mundo, la primera en doce años, y sus aficionados ansían ver a los «verdes» en acción. Las entradas son muy demandadas, especialmente para el partido contra los actuales campeones.

¿Podrán los Guerreros del Desierto superar la fase de grupos? Puedes estar allí para apoyarlos. En GOAL te contamos todo sobre la venta de entradas para el Mundial 2026: fechas, precios y cómo conseguirlas.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días por toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado conjuntamente por tres países.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Argelia en la Copa del Mundo de 2026?

Fecha Partido (hora de inicio local) Lugar Entradas Martes 16 de junio Argelia vs. Argentina (20:00) Arrowhead Stadium (Kansas City) Entradas Lunes 22 de junio Argelia vs. Jordania (20:00 h) Estadio Levi's (Santa Clara) Entradas Sábado 27 de junio Argelia vs. Austria (21:00 h) Estadio Arrowhead (Kansas City) Entradas

En 2014 se adelantó ante Bélgica, pero los Diablos Rojos remontaron con dos goles tardíos. Luego venció 4-2 a Corea del Sur y empató 1-1 con Rusia, terminando segunda del grupo.

Hay que retroceder a 1982, su debut mundialista, para encontrar la única vez que ganaron el partido inaugural: vencieron a Alemania Occidental. Ahora arrancan 2026 ante los campeones, Argentina.

En Santa Clara, la segunda jornada del grupo parece más accesible para Argelia. Jordania, debutante en el Mundial y situada más de 30 puestos por debajo en la clasificación de la FIFA, no debe subestimarse tras su buen rendimiento en la reciente Copa Árabe.

Después, Argelia volverá al Arrowhead Stadium de Kansas City para cerrar la fase de grupos ante Austria. Austria regresa al torneo por primera vez desde 1998 y no alcanza los octavos desde 1982. Argelia deberá vigilar a Marko Arnautovic, autor de 8 goles en la eliminatoria de la UEFA.

¿Qué se puede esperar de Argelia en el Mundial de 2026?

El técnico Vladimir Petkovic, al frente de Argelia desde febrero de 2024, cuenta con un par de veteranos que pueden guiar al equipo. La exestrella del Leicester y el Manchester City, Riyad Mahrez, ahora en el Al-Ahli saudí, tiene 34 años pero sigue siendo clave. Otro con más de 100 partidos es el defensa Aissa Mandi, central del Lille que jugó los diez encuentros de la eliminatoria.

Aparte de una sorprendente derrota en casa ante Guinea y un empate sin goles contra el mismo equipo a domicilio, el camino fue bastante fácil para el equipo de Petkovic durante la fase de clasificación. Ganaron los otros ocho partidos y terminaron con siete puntos de ventaja sobre sus rivales más cercanos del grupo.

El mejor resultado de Argelia en un Mundial fue en 2014, cuando se clasificó por última vez. En su cuarta participación llegó a octavos de final. Perdió ante Alemania en tiempo extra tras un partido igualado, y la selección teutona terminó alzando su cuarto título.

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Argelia 2026?

Los aficionados pueden adquirir sus localidades para los partidos de Argelia en la web de la FIFA desde ahora hasta el inicio del torneo en junio.

Aunque ya se realizaron la «Preventa Visa» (septiembre) y el «Sorteo de entradas anticipadas» (octubre), aún quedan otras dos etapas:

Sorteo de selección aleatoria

Tras el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y con los partidos de la fase de grupos definidos, la venta por sorteo aleatorio empezará el 11 de diciembre y terminará el 13 de enero.

Los aficionados pueden solicitar entradas para partidos concretos. Los precios son fijos y los afortunados recibirán una notificación en febrero.

Fase de venta de última hora

Cerca del torneo (primavera de 2026), los aficionados podrán comprar las entradas restantes por orden de llegada.

La FIFA aún no ha indicado cuántas entradas se venderán ni para qué partidos, así que se espera disponibilidad limitada y una rápida agotamiento.

Para comprarlas, entra en la web oficial de venta de entradas de la FIFA, regístrate y consulta la disponibilidad.

Mercados secundarios

Si se agotan las entradas, los aficionados podrán recurrir al mercado secundario en sitios web como StubHub para comprarlas a otros aficionados a precios variables.

¿Dónde comprar entradas para la Copa del Mundo de Argelia 2026?

El lugar principal y más fiable para conseguirlas es la web oficial de venta de entradas de la FIFA, donde se ponen a la venta por primera vez todos los boletos para el Mundial.

Para acceder a ellas, es necesario registrarse y obtener un ID de la FIFA. El proceso incluye preventas, sorteos aleatorios y, más adelante, ventas por orden de llegada.

Tras las ventas iniciales, la FIFA opera su propio mercado oficial de reventa y cambio, la única plataforma aprobada para revender o comprar entradas agotadas.

La disponibilidad en la plataforma de reventa suele ser limitada y esporádica, especialmente a medida que se acercan los partidos, pero sigue siendo la opción más segura para comprar entradas fuera de las fases de venta principales. Para los aficionados de México, un mercado de intercambio específico (Mercado de Intercambio) gestiona las transacciones de reventa locales bajo las mismas garantías oficiales.

Si te quedaste sin entradas en los periodos oficiales de la FIFA o buscas tickets para fechas o ciudades específicas, plataformas de reventa como StubHub o Ticombo pueden ayudarte. Ofrecen mayor flexibilidad, pero sus precios suelen ser mucho más altos por el mercado de demanda.

Quienes opten por estos sitios deben extremar la precaución, pues los revendedores no oficiales pueden ofrecer entradas falsas, no transferibles o con precios inflados. Conviene elegir únicamente plataformas de confianza que brinden garantías de compra y reembolso.

Entradas para la Copa del Mundo de Argelia 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de Argelia en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Grada superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Grada superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Cómo conseguir entradas con servicios VIP para los partidos de Argelia en el Mundial de 2026

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Argelia que incluyen entradas premium, comida y bebida, y otros beneficios, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes disponibles son:

Partido único

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto CAN, MEX, USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en el recinto que elijas.

Incluye entre 4 y 9 partidos, según el recinto.

Son válidos todos los días de partido y todas las fases

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce las ciudades y los estadios que las albergarán: