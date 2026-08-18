El Nottingham Forest se ha convertido en uno de los equipos más atractivos de ver de la Premier League, y el City Ground ha recuperado el ambiente que en su día lo convirtió en uno de los estadios más temidos de Europa. Ahora, bajo las órdenes de Vitor Pereira, el técnico portugués que llegó para hacerse cargo del equipo a orillas del Trent, el club arranca otra campaña en la máxima categoría con unas expectativas más altas que en décadas.

El calendario de partidos en casa de 2026/27 es potente. El Leeds United abre la temporada en el City Ground, el Arsenal visita Nottingham en octubre, y tanto el Manchester City como el Chelsea juegan en Nottingham en noviembre, lo que brinda a los aficionados tres grandes citas antes de Navidad.

Entonces, ¿cómo se consigue una entrada de la Premier League para ver en acción al Nottingham Forest? GOAL te explica las opciones para 2026/27, incluido dónde encontrar entradas y cuánto costarán.

¿Cuáles son los próximos partidos del Nottingham Forest?

A continuación puedes consultar los próximos partidos del Nottingham Forest en la Premier League 2026/27:

Fecha Partido Estadio Entradas sáb. 22 ago. 2026 Nottingham Forest vs Leeds United City Ground, Nottingham Entradas sáb. 29 ago. 2026 Liverpool vs Nottingham Forest Anfield, Liverpool Entradas sáb. 5 sept. 2026 Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur City Ground, Nottingham Entradas sáb. 12 sept. 2026 Aston Villa vs Nottingham Forest Villa Park, Birmingham Entradas sáb. 19 sept. 2026 Nottingham Forest vs Coventry City City Ground, Nottingham Entradas sáb. 10 oct. 2026 Crystal Palace vs Nottingham Forest Selhurst Park, Londres Entradas sáb. 17 oct. 2026 Nottingham Forest vs Arsenal City Ground, Nottingham Entradas sáb. 24 oct. 2026 Ipswich Town vs Nottingham Forest Portman Road, Ipswich Entradas sáb. 31 oct. 2026 Brentford vs Nottingham Forest Gtech Community Stadium, Londres Entradas sáb. 7 nov. 2026 Nottingham Forest vs Manchester City City Ground, Nottingham Entradas sáb. 21 nov. 2026 AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Vitality Stadium, Bournemouth Entradas sáb. 28 nov. 2026 Nottingham Forest vs Chelsea City Ground, Nottingham Entradas mié. 2 dic. 2026 Hull City vs Nottingham Forest MKM Stadium, Hull Entradas sáb. 5 dic. 2026 Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion City Ground, Nottingham Entradas

¿Cómo comprar entradas del Nottingham Forest para 2026/27?

La forma más accesible de comprar entradas del Nottingham Forest es a través de StubHub, donde hay entradas verificadas disponibles tanto para partidos en casa como fuera, sin necesidad de membresía ni de puntos de fidelidad.

Las entradas para el City Ground se ponen a la venta por fases: primero para los abonados, después para los socios clasificados por puntos de fidelidad obtenidos en compras anteriores y, por último, para la venta general si queda algo disponible. Con una capacidad de unas 30.700 personas y una demanda en su nivel más alto de los últimos años, los partidos más importantes rara vez llegan a esa fase final.

StubHub elimina por completo esas barreras. No hay periodo de espera, no hay puntos que acumular y no se requiere historial de compra. Puedes consultar anuncios para cualquier partido, comparar asientos en todas las gradas y comprar en cuestión de minutos, lo que lo convierte en la opción realista para cualquiera que busque una entrada de última hora o visite Nottingham para un partido concreto.

¿Cuánto cuestan las entradas del Nottingham Forest?

Las entradas para los partidos del Nottingham Forest suelen oscilar entre unas £33 y £60 a precio de venta oficial, con tarifas que varían según la ubicación del asiento, el rival y el encuentro.

En StubHub, los precios reflejan la demanda en tiempo real en lugar de categorías fijas. Los partidos ante equipos recién ascendidos y de media tabla, como Coventry City y Brighton, representan la mejor relación calidad-precio del otoño, mientras que Arsenal, Manchester City y Chelsea en el City Ground alcanzan los precios más altos de este periodo.

La pauta es clara: los asientos más baratos para los grandes partidos son los primeros en desaparecer, así que cuanto antes busques, mejor será el precio y mayor la variedad de opciones.

¿Cuál es la historia del City Ground?

El City Ground es un estadio de fútbol situado a orillas del río Trent, en Nottingham, y ha sido la casa del Nottingham Forest desde 1898, con una capacidad de unas 30.700 personas.

El estadio albergó partidos de la Eurocopa 1996 y desde hace tiempo está sujeto a planes de remodelación, incluidas propuestas para ampliar su capacidad hasta cerca de 38.000 espectadores mediante una nueva Peter Taylor Stand y asientos adicionales en el Bridgford End. Su ubicación junto al río, sus gradas compactas y su proximidad a Trent Bridge lo convierten en uno de los escenarios de día de partido más singulares del fútbol inglés.

¿Cómo llego al City Ground?

El aparcamiento es muy limitado alrededor del City Ground, así que la mejor forma de llegar es en tren hasta la estación de Nottingham, que está a poca distancia a pie del estadio.

El estadio también cuenta con servicios adicionales de autobús y tranvía los días de partido si prefieres no hacer todo el trayecto andando. Hay múltiples hoteles y opciones de alojamiento en los alrededores del City Ground y por toda Nottingham, y las conexiones de transporte de la ciudad hacen que alojarse más lejos sea perfectamente viable.