¿Cometió "alineación indebida" el Barça en la Copa del Rey?

Según publica el diario "El Mundo", hubo infracción culé

¿Cometió alineación indebida el Barcelona en la Copa del Rey ante el Levante la pasada semana? Eso es lo que asegura el diario "El Mundo", que explica que el futbolista Juan Brandáriz, más conocido como "Chumi", fue titular en el once de Valverde pese a estar sancionado con el Barcelona B y que eso sería un flagrante caso de alineación indebida.

El rotativo cita el artículo 56.3 del código disciplinario, que explica que "hasta que no cumpliese la sanción con su equipo no podía participar con los superiores (...) El futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción".

"Al club que alinee indebidamente a un futbolista por no reunir los requisitos reglamentarios para poder participar en un partido, se le dará éste por perdido, declarándose vencedor al oponente con el resultado de tres goles a cero..Si lo fuese por eliminatorias, se resolverá la de que se trate a favor del oponente". Según el citado periódico, la postura del FC Barcelona pasa por defender la legalidad de la alineación del jugador, apoyándose en la circular número 28 de la RFEF.

Está por ver qué sucede con este caso y cual será la reacción oficial del FC Barcelona a este respecto después de la información de "El Mundo". En todo caso, esta situación recuerda a la sufrida por el Real Madrid hace tres temporadas con la alineación indebida de Denis Cheryshev en Cádiz, acarrearía la eliminación del equipo culé, actual campeón de la competición, para cumplir con el espíritu del artículo 76 del Codigo Disciplinario de la RFEF.