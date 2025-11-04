+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoBrujas
Jan Breydel Stadion
team-logoBarcelona
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Club Brujas vs. FC Barcelona, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Club Brujas y FC Barcelona, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Club Brujas recibe a FC Barcelona este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Jan Breydel, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Club Brujas vs. FC Barcelona de la Champions League 2025-26

El Blauw-Zwart llega al compromiso después de perder por marcador de 0-4 a manos de Bayern Múnich en la fecha 3. El equipo dirigido por Nicky Hayen es vigésimo en la clasificación con tres puntos.

Por su parte, los Culés vencieron por 6-1 a Olympiacos en su más reciente partido en el certamen continental, con un hat-trick de Fermín López, un doblete de Marcus Rashford y una anotación de Lamine Yamal. El cuadro a cargo de Hansi Flick es noveno en la tabla con seis unidades.

Cómo ver Club Brujas vs FC Barcelona, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4, LaLiga TV Bar
SudaméricaESPN, Disney+ Premium
MéxicoCaliente TV
Estados UnidosParamount+, TUDN, ViX Premium, UniMás

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, TUDN, ViX Premium y UniMás.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Club Brujas vs FC Barcelona

crest
Liga de Campeones - Champions League
Jan Breydel Stadion

El partido se disputa este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Jan Breydel.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Brujas contra Barcelona alineaciones

BrujasHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestBAR
29
N. Jackers
44
B. Mechele
4
J. Ordonez
64
K. Sabbe
65
J. Seys
9
C. Forbs
25
A. Stankovic
20
C
H. Vanaken
15
R. Onyedika
8
C. Tzolis
7
N. Tresoldi
25
W. Szczesny
3
A. Balde
24
E. Garcia
4
C
R. Araujo
23
J. Kounde
16
F. Lopez
10
L. Yamal
14
M. Rashford
17
M. Casado
21
F. de Jong
7
F. Torres

4-2-3-1

BARAway team crest

CLB
-Alineación

Suplentes

Manager

  • N. Hayen

BAR
-Alineación

Suplentes

Manager

  • H. Flick

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Club Brujas

El Blauw-Zwart ocupa actualmente la segunda posición de la Belgian Pro League, título que buscan levantar por vigésima ocasión en su historia.

Noticias del FC Barcelona

Los Culés han estado rodeados de rumores en los últimos días, mismos que involucran a nombres como Harry Kane y Julián Álvarez.

Cómo llegan al partido

CLB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

BAR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
13/9
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Historial de Enfrentamientos Directos

CLB

Últimos partidos

BAR

0

Victorias

1

Empate

3

Victorias

3

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
1/4
Ambos equipos anotaron
2/4

Clasificación

