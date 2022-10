'Chofis' López: "Chivas quería ganar más y no pensaron en mí"

Javier Eduardo López arremetió contra Chivas por las formas tras su salida de San José.

Javier Eduardo López, futbolista de los Tuzos del Pachuca, arremetió contra la directiva de las Chivas por las formas en que se manejó su salida, donde los Rojiblancos priorizaron lo económico, derivando en su llegada al conjunto hidalguense.

"Mi llegada a Pachuca se complicó por cuestiones de contratos. Ellos (Chivas) querían ganar, nada más, no pensaron en mí", mencionó.

López fue obligado a salir por la puerta de atrás ante una indisciplina donde supuestamente estuvo involucrado, misma que encabezó Dieter Villalpando, pero después cambió el discurso pues le habían cerrado las puertas.

"Cuando termino mi torneo en Estados Unidos, ellos me vuelven a buscar, que querían que yo volviera a jugar en Chivas. Yo les dije '¿cómo me vas a querer si me dijiste que yo no volvería a jugar en Chivas?", dijo en entrevista con TUDN.

La 'Chofis' tuvo que recurrir a Jesús Martínez para poder llegar a la entidad propiedad de Grupo Pachuca: "En cuanto me habló no me la pensé. Le dije, 'sí Presi, pero ayúdeme a salir de la mejor manera (de Chivas), no le voy a fallar. Nada más ayúdeme", señaló.

Puntualizó que no cierra las puertas a volver a vestirse de rojiblanco: "No digo que no volvería a jugar, pero simplemente estoy muy tranquilo aquí y agradecido, muy feliz. Cuando no disfrutas de tu trabajo para qué, es lo que te te da de comer. Si no estás feliz, mejor hacerse a un lado".