Chivas vs Cruz Azul, Cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Chivas recibe a Cruz Azul este jueves 27 de noviembre a las 20:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron como parte de la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
Sigue aquí el partido Cruz Azul vs Chivas de cuartos de final del torneo Apertura 2025
El Guadalajara tuvo un gran cierre de torneo gracias al cual, lograron meterse directo a la Liguilla y buscarán sacar ventaja en la eliminatoria en casa cuando se midan a los Cementeros.
La Máquina dejó escapar la posibilidad de ser líder general en la última jornada tras su derrota ante Pumas y ahora, intentarán cambiar el chip para enfocarse en tratar de conquistar su décimo título de liga.
Cómo ver Chivas vs Cruz Azul, por cuartos de final: Canales de TV y transmisiones en vivo
|PAÍS O ZONA
|CANAL O STREAMING
|México
|Prime Video
|Estados Unidos
|Telemundo, Universo y Peacock
|Sudamérica
|Sin transmisión
|España
|Sin transmisión
El partido será transmitido en México por Prime Video, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de Telemundo, Universo y Peacock.
Cómo ver desde cualquier lugar con VPN
Hora de inicio de Chivas vs Cruz Azul
El partido se disputa este jueves 27 de noviembre a las 20:07 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Akron.
- México:20:07 horas
- Estados Unidos:22:00 horas (tiempo del este)
- Argentina:00:07 horas
- España:03:00 horas (jueves 27)
Noticias del equipo y escuadras
Noticias de Chivas
El Guadalajara tiene puestas muchas de sus esperanzas para trascender en Armando González, el cual salió campeón de goleo, algo que no ocurría desde el Apertura 2019 cuando Alan Pulido lo consiguió.
Noticias de Cruz Azul
Los Celestes encararán la fase final sin su portero titular, Kevin Mier, quien sufrió una lesión de tibia en la fecha 17 y estará fuera de circulación de entre cuatro y seis meses.
Cómo llegan al partido
Historial de Enfrentamientos Directos
Clasificación
