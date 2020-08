Chivas no requiere a Víctor Guzmán, afirma Molina

El tapatío tenía sin disputar un encuentro de Primera División en nuestro país desde el 23 de noviembre del 2019.

Para Jesús Molina, tiene calidad suficiente para no echar de menos a Víctor Guzmán en el Guardianes 2020. El volante ofensivo retornó con el después de alrededor de 9 meses sin actividad por un presunto caso de dopaje, el cual causó que el Rebaño lo diera de baja el torneo pasado.

“Me da gusto que regrese, es un gran jugador y persona. Muy humilde y me da gusto que esté de vuelta y pueda demostrar su talento. No me corresponde a mí decir si hace falta o no (en el equipo), tenemos un plantel basto y hay jugadores en su posición como la Chofis, (Jesús) Angulo o Alexis (Peña), que estando en su mejor momento son igual o mejores que Guzmán", señaló en conferencia de prensa.

El Pocho debutó en el Apertura 2020 durante la victoria de último minuto sobre el Mazatlán (4-3) en el Estadio Hidalgo. De hecho, el propio mediocampista le dio los tres puntos a los suyos mediante un tiro desde los once pasos.

Asimismo, el contención reveló sus deseos de retirarse en el cuadro Rojiblanco y levantar algún trofeo. “El agradecimiento que siento se lo quiero devolver con un campeonato. No quiero descansar hasta lograr el objetivo”, exclamó.