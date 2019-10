Chicharito sigue mandando mensajes a Lopetegui

El mexicano es el máximo goleador del Sevilla en la Europa League y el delantero que más goles ha anotado en lo que va de temporada pero da mucho más.

El volvió a ganar en la UEFA , la competición en la que Chicharito Hernández está logrando hacerse un hueco en los planes de Julen Lopetegui a base de goles. El mexicano ha jugado como titular los dos primeros partidos, en ambos ha marcado y, de hecho, ante el APOEL este jueves anotó el gol de la victoria sevillista.

Chicharito salió ovacionado por primera vez del Ramón Sánchez-Pizjuán, como premio a su gol pero también al esfuerzo que derrochó durante todo el partido presionando, robando balones y asociándose con sus compañeros. El ex del no fue una isla en el área en busca del remate, si no que se movió con acierto y tiró muchas paredes. Como la mejor muestra la jugada del gol, donde Chicharito aguantó el balón, tiró la pared con Franco Vázquez y se desmarcó al segundo palo para empujar el envío de Munir.

Además, el mexicano estuvo preciso ya que los dos disparos que intentó fueron a portería y uno acabó en gol. Además, fue el jugador que más faltas recibió de los defensas del APOEL y también aportó a nivel defensivo robando dos balones. A nivel de asociación con sus compañeros, el de Guadalajara dio 18 pases y sólo falló 2 de ellos y puso 2 centros peligrosos al área. En definitiva, un trabajo completo que va más allá de la siempre diferencial aportación goleadora.

De hecho, Chicharito ya es el delantero más goleador del Sevilla, ya que ha anotado dos goles, mientras que Munir ha hecho sólo uno y Dabbur, prácticamente inédito en la temporada, y De Jong, titular habitual en , siguen sin ver portería. Lopetegui insiste en que el holandés aporta mucho trabajo al equipo a parte de los goles pero Chicharito empieza a demostrar que puede aportar ese mismo trabajo pero mejorando la velocidad, la combinación ofensiva del equipo y, sobre todo, la aportación de goles, el oficio más importante para un delantero.