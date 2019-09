"A Chicha hay que darle confianza en Youtube y la cancha": excompañero

El artillero confía en que, con minutos, el máximo romperredes del Tri responderá a base de anotaciones.

Que ahora sean adversarios en el futbol español no quita la buena onda y la amistad existente entre Lucas Pérez y Chicharito. Coequiperos por dos años en el y ahora próximos contrincantes cuando el Alavés y el choquen por la Jornada 4 de La Liga.

El atacante español, quien solía ser suplente en el cuadro Hammer junto al mexicano en detrimento de Marko Arnautovic, halagó las características no sólo futbolísticas de CH, sino las que muestra fuera de la cancha: su videoblog titulado Naked Humans en el que revela detalles de su vida diaria a lado de su círculo cercano.

“Tiene un desmarque increíble a la hora de rematar. Esa es su mejor virtud. Golpea muy bien el balón con las dos piernas. Puede venir a descargar. Es un jugador que se puede asociar y que puede rematar", dijo al principio para luego meterse en el otro tema en el que, según él, no comparte, pero respeta.

“Yo no valgo para hacer eso. Me gusta la idea, pero no es para mí. Es una cuestión de cada uno. Es una buena idea, pero yo cuando estoy en calzoncillos por casa pues estoy en calzoncillos en mi casa.... Es cuestión de cada uno; me parece muy bien. A Chicha hay que darle confianza con el Youtube y en el campo. Que cada uno viva su vida como quiera", señaló.

Al igual que el tapatío, el exDeportivo La Coruña salió de la Premier League a mediados de año en búsqueda de más actividad y volvió a su país natal.