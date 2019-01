Cecilio Domínguez quiere quedarse en América

Cecilio Domínguez tiene la intención de continuar formando parte del equipo de Miguel Herrera.

Ante los rumores que lo han vinculado con Independiente de Avellaneda, Cecilio Domínguez aceptó que tiene intención de continuar como futbolista del América.

Luego del triunfo de los Azulcremas por 2-1 sobre el Atlas en el Estadio Jalisco, el mediocampista paraguayo explicó que hoy día “me debo al América”.

El artículo sigue a continuación

“Claro que si, contento, trabajo para el club, me debo al club, doy todo de mi para ayudar al equipo. Es difícil responder esa pregunta en mi caso, no tuve mucha continuidad el torneo pasado, contento de lo que estoy haciendo, hoy me debo al club, trabajo para el equipo”, mencionó el originario de Asunción.

En el mismo tenor, Domínguez aclaró. “Yo estoy en América, hoy jugué de titular, contento donde estoy, trabajo para el América y ya no hablo de eso”, antes de abordar el autobús al Aeropuerto de Guadalajara para trasladarse de vuelta a la Ciudad de México.

El canterano de Sol de América anhela tener continuidad con el equipo de Miguel Herrera, situación que dejó de manifiesto al anotar en el debut del conjunto de Coapa.