Carlos Salcedo: "Es un sueño llegar a Cruz Azul"

Carlos Salcedo se convirtió en el primer refuerzo de Cruz Azul para el Apertura 2023.

Carlos Salcedo, flamante primer refuerzo de Cruz Azul, admitió que cumple un sueño con su fichaje con la Máquina para el Apertura 2023, a petición de Ricardo Ferretti. El Titán busca cobrar revancha tras su paso por los Bravos de Juárez.

"Es un sueño, sabemos lo que representa Cruz Azul, no me la creo, estoy contento de llegar a la magnitud de esta institución, sé lo que conlleva estar acá, siempre me visualice jugando en la capital y se me cumple. Tengo muchos sentimientos y ganas de aportar", dijo el Titán.

Salcedo Hernández se dijo ilusionado por un nuevo reto con Ferretti, después de que un corto paso por la MLS con Toronto FC lo hiciera volver a México.

"No ha sido fácil, no me visualizaba acá porque me había ido a la MLS, estaba con otros planes, pasó algo con mi esposa, tuve que regresar acá y se me brindó la oportunidad en Juárez y ahora platiqué con Tuca, me motivó bastante, vengo muy bien físicamente, quiero esa revancha y hablar dentro del campo", mencionó.

El defensor mexicano cumplirá con los exámenes médicos de rigor para incorporarse a la pretemporada de Cruz Azul en La Noria e Ixtapa.