Camavinga para asaltar LaLiga

Por Jorge C. Picón - Carlo Ancelotti y sus chicos tienen una oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa en Liga. El Sevilla tropezó ayer empatando a cero con el Alavés y le deja la oportunidad al Madrid de alejarse hasta los ocho puntos en el liderato cuando la competición entra en el tramo final. Para conseguirlo, deberá superar a una Real Sociedad que ha recuperado sensaciones en las últimas semanas habiendo ganado los últimos dos partidos a Osasuna y Mallorca.

En el horizonte, ya muy cerca, el PSG. El miércoles estará en juego gran parte de la temporada con un duelo fratricida en el Bernabéu. Ancelotti, en rueda de prensa, intentó poner la atención en LaLiga, pero en el vestuario y en la afición ya se respira el aroma de la Champions. Hay que remontar lo que, hoy, es casi imposible, pero en esas grandes noches es cuando el Madrid se viene más arriba que nunca. Ganar a la Real sería un chute de optimismo muy importante de cara al encuentro contra los parisinos.

El entrenador italiano no tiene pensado hacer rotaciones. A estas alturas de la temporada, después de no haberlas hecho cuando la situación era propicia, no se va a contradecir ahora. Sin embargo, las lesiones le obligan a utilizar a un centrocampista poco habitual. Kroos está lesionado y Valverde tiene gastroenteritis, por lo que hay un hueco libre junto a Modric y Casemiro. El hombre elegido será Camavinga, jugador muy del gusto del Bernabéu y que hoy tendrá su oportunidad en el once.

Suma 1.030 minutos esta temporada repartidos en 30 encuentros. Sin embargo, lo cierto es que lleva sin tener continuidad en el juego desde principio de temporada. No disputa tres partidos seguidos desde principios de enero y solo ha sido titular dos veces seguidas una vez este curso. Carletto lo ve un poco 'verde' a sus 19 años, pero es consciente de sus capacidades y de que con su fuerza puede aportar mucha energía a su centro del campo. Por último, cuenta con la posibilidad de que tenga que utilizarlo también contra el PSG si Kroos no llega a tiempo.

Un duelo clave en la lucha por el título. El Madrid, ante su público, con la presión de tener que ganar y la ilusión de acercar el título. Habrá que esperar que la eliminatoria de Champions afecte positivamente al equipo y no lo distraiga.